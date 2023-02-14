Резніков повідомив, кого звільнять і призначать у Міноборони
Міністр оборони Олексій Резніков хоче звільнити із посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку - волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції - експосла Андрія Шевченка.
Джерело: Резніков у Facebook
Напередодні Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони. Зокрема, призначення нових заступників міністра.
Дослівно: "Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук.
Вони залишаються у команді міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників міністра".
Деталі: Резніков повідомив, що уже подав кандидатів на посади на погодження президенту, після цього має відбутись затвердження урядом.
За словами міністра, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони.
Він додав, що чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів.
Наразі міністр у Німеччині на черговій зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн".
За його словами, щоб посилити роботу МОУ він запросив туди нових людей.
Пряма мова щодо Павлюка: "На посаду першого заступника міністра подано кандидатуру героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом".
Пряма мова щодо Дейнеги: "Сектор цифрового розвитку є одним з напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу.
Запросив на посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації відомого волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста Віталія Дейнегу".
Пряма мова щодо Шевченка: "Комунікації з міжнародними партнерами, законотворцями та українським суспільством, впровадження у секторі оборони нових стандартів є одним з пріоритетних напрямків.
Запросив на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у парламенті, а також на посаді посла України у Канаді".
Довідково: Дейнега – волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим".
Шевченко – народний депутат V, VI та VII скликань, експосол у Канаді.
Перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом міністрів за поданням прем'єр-міністра згідно з пропозиціями відповідного міністра.
Нагадаємо:
- На тлі скандалу із закупівлями продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.
- Шаповалову було оголошено підозру, суд заарештував його на 2 місяці і визначив альтернативу застави в сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.
- Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.
- Видання ZN.ua 21 січня повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.