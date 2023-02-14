Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков повідомив, кого звільнять і призначать у Міноборони

Альона Мазуренко Вівторок, 14 лютого 2023, 09:46
Резніков повідомив, кого звільнять і призначать у Міноборони
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ 5 ЛЮТОГО, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Міністр оборони Олексій Резніков хоче звільнити із посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку - волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції - експосла Андрія Шевченка.

Джерело: Резніков у Facebook 

Напередодні Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони. Зокрема, призначення нових заступників міністра.

Реклама:

Дослівно: "Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук.

Вони залишаються у команді міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників міністра".

Деталі: Резніков повідомив, що уже подав кандидатів на посади на погодження президенту, після цього має відбутись затвердження урядом.

ВІДЕО ДНЯ

За словами міністра, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони.

Він додав, що чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів.

Наразі міністр у Німеччині на черговій зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн". 

За його словами, щоб посилити роботу МОУ він запросив туди нових людей.

Пряма мова щодо Павлюка: "На посаду першого заступника міністра подано кандидатуру героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом".

Пряма мова щодо Дейнеги: "Сектор цифрового розвитку є одним з напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу.

Запросив на посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації відомого волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста Віталія Дейнегу".

Пряма мова щодо Шевченка: "Комунікації з міжнародними партнерами, законотворцями та українським суспільством, впровадження у секторі оборони нових стандартів є одним з пріоритетних напрямків.

Запросив на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у парламенті, а також на посаді посла України у Канаді".

Довідково: Дейнега – волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим".

Шевченко – народний депутат  V, VI та VII скликань, експосол у Канаді.

Перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом міністрів за поданням прем'єр-міністра згідно з пропозиціями відповідного міністра.

Нагадаємо: 

Теми: РезніковМіноборонизвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
Усі новини...
Реклама: