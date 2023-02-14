Резніков повідомив, кого звільнять і призначать у Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков хоче звільнити із посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку - волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції - експосла Андрія Шевченка.

Джерело: Резніков у Facebook

Напередодні Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони. Зокрема, призначення нових заступників міністра.

Дослівно: "Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук.

Вони залишаються у команді міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників міністра".

Деталі: Резніков повідомив, що уже подав кандидатів на посади на погодження президенту, після цього має відбутись затвердження урядом.

За словами міністра, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів.

Наразі міністр у Німеччині на черговій зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн".

За його словами, щоб посилити роботу МОУ він запросив туди нових людей.

Пряма мова щодо Павлюка: "На посаду першого заступника міністра подано кандидатуру героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом".

Пряма мова щодо Дейнеги: "Сектор цифрового розвитку є одним з напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу.

Запросив на посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації відомого волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста Віталія Дейнегу".

Пряма мова щодо Шевченка: "Комунікації з міжнародними партнерами, законотворцями та українським суспільством, впровадження у секторі оборони нових стандартів є одним з пріоритетних напрямків.

Запросив на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у парламенті, а також на посаді посла України у Канаді".

Довідково: Дейнега – волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим".

Шевченко – народний депутат V, VI та VII скликань, експосол у Канаді.

Перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом міністрів за поданням прем'єр-міністра згідно з пропозиціями відповідного міністра.

Нагадаємо: