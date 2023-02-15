Резников заявил, что останется на должности по решению Зеленского

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что останется на должности после коррупционного скандала в министерстве по решению президента Владимира Зеленского.

Источник: The Guardian

Дословно: "На вопрос, планирует ли он оставаться на посту министра обороны в ближайшие месяцы, Резников ответил: "Да, это было решение моего президента".

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Что было раньше: После скандала с закупками продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам в министерстве анонсировали кадровые изменения.

В частности, Резников ходатайствовал у президента о назначении на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития - волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции - экс-посла Андрея Шевченко.

Во вторник Кабмин назначил Павлюка на должность первого заместителя министра обороны.

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С должностей заместителей министра уволили Ивана Руснака и Олега Гайдука.

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