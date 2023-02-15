Резников заявил, что останется на должности по решению Зеленского
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что останется на должности после коррупционного скандала в министерстве по решению президента Владимира Зеленского.
Источник: The Guardian
Дословно: "На вопрос, планирует ли он оставаться на посту министра обороны в ближайшие месяцы, Резников ответил: "Да, это было решение моего президента".
Что было раньше: После скандала с закупками продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам в министерстве анонсировали кадровые изменения.
В частности, Резников ходатайствовал у президента о назначении на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития - волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции - экс-посла Андрея Шевченко.
Во вторник Кабмин назначил Павлюка на должность первого заместителя министра обороны.
С должностей заместителей министра уволили Ивана Руснака и Олега Гайдука.
Предыстория:
- На фоне скандала с закупками продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.
- Издание ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.