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Падение вертолета МВД в Броварах: СБУ допросила тысячи свидетелей и готовит сотню экспертиз

Соня Лукашова, Александр ШумилинПятница, 17 февраля 2023, 16:39
Падение вертолета МВД в Броварах: СБУ допросила тысячи свидетелей и готовит сотню экспертиз
Фото: Слово і діло

Следствие, расследующее обстоятельства трагедии падения вертолета МВД в Броварах, опросило более 6 тысяч свидетелей.

Источник: ответ Службы безопасности Украины на запрос Украинской правды 

Дословно: "Назначено более 100 судебных экспертиз, допрошено более 6000 свидетелей и тому подобное. В рамках уголовного производства проверяется несколько версий о причинах трагедии".

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Детали: В то же время в СБУ не сообщили, по какой статье открыто уголовное производство, но указали, что о результатах расследования "общественность обязательно будет проинформирована". 

Предыстория:

  • Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет - вспыхнул пожар.
  • В результате катастрофы погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась.
  • По данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
  • Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
  • Кабинет министров на внеочередном заседании 18 января возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

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Темы: СБУБровары
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