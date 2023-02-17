Следствие, расследующее обстоятельства трагедии падения вертолета МВД в Броварах, опросило более 6 тысяч свидетелей.

Источник: ответ Службы безопасности Украины на запрос Украинской правды

Дословно: "Назначено более 100 судебных экспертиз, допрошено более 6000 свидетелей и тому подобное. В рамках уголовного производства проверяется несколько версий о причинах трагедии".

Детали: В то же время в СБУ не сообщили, по какой статье открыто уголовное производство, но указали, что о результатах расследования "общественность обязательно будет проинформирована".

Предыстория: