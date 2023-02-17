Падение вертолета МВД в Броварах: СБУ допросила тысячи свидетелей и готовит сотню экспертиз
Пятница, 17 февраля 2023, 16:39
Следствие, расследующее обстоятельства трагедии падения вертолета МВД в Броварах, опросило более 6 тысяч свидетелей.
Источник: ответ Службы безопасности Украины на запрос Украинской правды
Дословно: "Назначено более 100 судебных экспертиз, допрошено более 6000 свидетелей и тому подобное. В рамках уголовного производства проверяется несколько версий о причинах трагедии".
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Детали: В то же время в СБУ не сообщили, по какой статье открыто уголовное производство, но указали, что о результатах расследования "общественность обязательно будет проинформирована".
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет - вспыхнул пожар.
- В результате катастрофы погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась.
- По данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
- Кабинет министров на внеочередном заседании 18 января возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.
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