Рогозін каже, що надіслав на Донбас російських бойових "роботів", будуть боротися з "Абрамсами"

Ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін повідомив, що на окуповану російськими загарбниками територію Донбасу привезли 4 бойових робота "Маркер", росіяни твердять, що ці автономні пристрої можуть поцілити танки західного зразка.

Джерело: Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "Перші чотири роботи "Маркер" строго за розкладом прибули в регіон. Починаємо завантаження образів цілей, відпрацювання алгоритмів ведення бою в складі групи бойових роботів і встановлення потужного протитанкового озброєння".

Екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін повідомив, що на окупований Донбас привезли 4 бойових робота "Маркер". Росіяни твердять, що ці автономні пристрої можуть поцілити танки західного зразка. pic.twitter.com/ueuPHT37YX February 2, 2023

Деталі: Розробка росіян є проєктом Національного центру розвитку технологій і базових елементів робототехніки Фонду перспективних досліджень, а також НВО "Андроїдна техніка".

Росіяни переконують, що "Маркери" можуть вражати танки противника, зокрема, Abrams, Leopard, та навіть повітряні цілі.