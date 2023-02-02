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Рогозін каже, що надіслав на Донбас російських бойових "роботів", будуть боротися з "Абрамсами"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 лютого 2023, 13:26
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Ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін повідомив, що на окуповану російськими загарбниками територію Донбасу привезли 4 бойових робота "Маркер", росіяни твердять, що ці автономні пристрої можуть поцілити танки західного зразка.

Джерело: Рогозін у Telegram

Пряма мова Рогозіна: "Перші чотири роботи "Маркер" строго за розкладом прибули в регіон. Починаємо завантаження образів цілей, відпрацювання алгоритмів ведення бою в складі групи бойових роботів і встановлення потужного протитанкового озброєння".

Деталі: Розробка росіян є проєктом Національного центру розвитку технологій і базових елементів робототехніки Фонду перспективних досліджень, а також НВО "Андроїдна техніка".

Росіяни переконують, що "Маркери" можуть вражати танки противника, зокрема, Abrams, Leopard, та навіть повітряні цілі.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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