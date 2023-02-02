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Рогозин говорит, что прислал на Донбасс российских боевых "роботов", будут бороться с "Абрамсами"

Станислав ПогориловЧетверг, 2 февраля 2023, 12:26
Рогозин говорит, что прислал на Донбасс российских боевых роботов, будут бороться с Абрамсами
скриншот

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на оккупированную российскими захватчиками территорию Донбасса привезли 4 боевых робота "Маркер", россияне утверждают, что эти автономные устройства могут поцелить танки западного образца.

Источник: Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "Первые четыре роботы "Маркер" строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения".

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Детали: Разработка россиян является проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований, а также НПО "Андроидная техника".

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Россияне утверждают, что "Маркеры" могут поражать танки противника, в частности, Abrams, Leopard, и даже воздушные цели.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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