Рогозин говорит, что прислал на Донбасс российских боевых "роботов", будут бороться с "Абрамсами"

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на оккупированную российскими захватчиками территорию Донбасса привезли 4 боевых робота "Маркер", россияне утверждают, что эти автономные устройства могут поцелить танки западного образца.

Источник: Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "Первые четыре роботы "Маркер" строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения".

Екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін повідомив, що на окупований Донбас привезли 4 бойових робота "Маркер". Росіяни твердять, що ці автономні пристрої можуть поцілити танки західного зразка. pic.twitter.com/ueuPHT37YX February 2, 2023

Детали: Разработка россиян является проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований, а также НПО "Андроидная техника".

Россияне утверждают, что "Маркеры" могут поражать танки противника, в частности, Abrams, Leopard, и даже воздушные цели.