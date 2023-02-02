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Україна підписала угоду про участь у єдиному ринку ЄС

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 19:38

За підсумками спільного засідання українського уряду та Європейської комісії в Києві в четвер було підписано угоду про участь України в програмі ЄС "Єдиний ринок".

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

"Бюджет програми складає 4,2 млрд євро, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки", – прокоментував він.

Також Україна і ЄС уклали меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.

Семирічна (2021-2027) програма "Єдиний ринок" покликана спростити доступ до ринків країн ЄС, сприяти бізнесу та його розвитку, конкурентоспроможності й стійкості компаній та цілих секторів економіки.

У грудні 2022 року Рада ЄС запропонувала Європейській комісії підготувати покроковий план для полегшення доступу України до єдиного європейського ринку.

Теми: ЄСторгівляШмигаль
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