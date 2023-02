Орбан: Росія не може перемогти, але ядерну державу не можна заганяти в кут

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у річницю російського вторгнення закликав до переговорів і заявив, що Москва не може перемогти.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Росія не може перемогти, тому що весь західний світ став за Україну. Водночас, Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше, тим краще", - йдеться у повідомленні.

🇷🇺 cannot win because the entire western world has lined up behind 🇺🇦. At the same time, 🇷🇺 is a nuclear power, and a nuclear power cannot be cornered because they may trigger a nuclear war. We need a ceasefire and peace talks. The sooner the better. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/PU5X5h4kkH