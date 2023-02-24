Орбан: Росія не може перемогти, але ядерну державу не можна заганяти в кут

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у річницю російського вторгнення закликав до переговорів і заявив, що Москва не може перемогти.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Росія не може перемогти, тому що весь західний світ став за Україну. Водночас, Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше, тим краще", - йдеться у повідомленні.

🇷🇺 cannot win because the entire western world has lined up behind 🇺🇦. At the same time, 🇷🇺 is a nuclear power, and a nuclear power cannot be cornered because they may trigger a nuclear war. We need a ceasefire and peace talks. The sooner the better. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/PU5X5h4kkH February 23, 2023

Орбан у середу провів закриту зустріч із представниками своєї партії "Фідес" перед початком парламентської сесії, в якій виголосив промову зі звинуваченнями й критикою у зв’язку з війною в Україні.

Більша частина виступу угорського прем’єра стосувалась війни в Україні. Ключова теза полягала в тому, що Будапешт не повинен змінювати свою політику в цьому плані – тобто "захищати позицію за мир від адміністрації Байдена та Брюсселя".

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Нещодавно у щорічному зверненні до нації угорський прем'єр також висловив низку контроверсійних тез про російсько-українську війну. А нещодавно стало відомо, що Орбан пригрозив заветувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії.

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