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"Було відчуття Задзеркалля": Зеленський пригадав візит до звільненого Херсона

Роман ПетренкоСубота, 25 лютого 2023, 14:19
зеленський у херсоні в листопаді, фото уп

Президент Володимир Зеленський розповів, що коли повернувся до звільненого від Росії Херсона, в нього було відчуття, що він у Задзеркаллі.

Джерело: Зеленський у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова

Пряма мова Зеленського: "Я заїхав у Херсон, і ці плакати (пропагандистські – ред.), відчуття було неприємним.

Було відчуття Задзеркалля.

Я уявляю собі... Кілька місяців це відбувалося на Херсонщині, я заїхав і вже таке перетворене місто завдяки таким речам.

Це дрібниці, але ці дрібниці впливають на атмосферу, і тут я думаю – а що там в Донецьку?".

Нагадаємо: Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.

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Що було раніше

  • 9 листопада командувач російськими окупантами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція. Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.
  • Влада закликає жителів звільненої території області евакуюватися.

Теми: ЗеленськийХерсондеокупаціяокупація
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