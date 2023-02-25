"Було відчуття Задзеркалля": Зеленський пригадав візит до звільненого Херсона

Президент Володимир Зеленський розповів, що коли повернувся до звільненого від Росії Херсона, в нього було відчуття, що він у Задзеркаллі.

Джерело: Зеленський у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова

Пряма мова Зеленського: "Я заїхав у Херсон, і ці плакати (пропагандистські – ред.), відчуття було неприємним.

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Було відчуття Задзеркалля.

Я уявляю собі... Кілька місяців це відбувалося на Херсонщині, я заїхав і вже таке перетворене місто завдяки таким речам.

Це дрібниці, але ці дрібниці впливають на атмосферу, і тут я думаю – а що там в Донецьку?".

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Нагадаємо: Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.

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