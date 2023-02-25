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"Было ощущение Зазеркалья": Зеленский вспомнил приезд в освобожденный Херсон

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 14:19
зеленый в херсоне в ноябре, фото уп

Президент Владимир Зеленский рассказал, что когда вернулся в освобожденный от России Херсон, у него было ощущение, что он в Зазеркалье.

Источник: Зеленский в документальном проекте журналиста Дмитрия Комарова

Прямая речь Зеленского: "Я заехал в Херсон, и эти плакаты (пропагандистские - ред.), ощущение было неприятным.

Было ощущение Зазеркалья.

Я представляю себе... Несколько месяцев это происходило на Херсонщине, я заехал и уже такой преображенный город благодаря таким вещам.

Это мелочи, но эти мелочи влияют на атмосферу, и тут я думаю - а что там в Донецке?".

Напомним: Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

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Что было раньше

  • 9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. Вместе с тем, в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
  • Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.

Темы: ЗеленскийХерсондеоккупацияоккупация
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