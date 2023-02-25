"Было ощущение Зазеркалья": Зеленский вспомнил приезд в освобожденный Херсон

Президент Владимир Зеленский рассказал, что когда вернулся в освобожденный от России Херсон, у него было ощущение, что он в Зазеркалье.

Источник: Зеленский в документальном проекте журналиста Дмитрия Комарова

Прямая речь Зеленского: "Я заехал в Херсон, и эти плакаты (пропагандистские - ред.), ощущение было неприятным.

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Было ощущение Зазеркалья.

Я представляю себе... Несколько месяцев это происходило на Херсонщине, я заехал и уже такой преображенный город благодаря таким вещам.

Это мелочи, но эти мелочи влияют на атмосферу, и тут я думаю - а что там в Донецке?".

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Напомним: Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Что было раньше: