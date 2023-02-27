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Вранці по всій Україні 1 годину тривала повітряна тривога

Ірина БалачукПонеділок, 27 лютого 2023, 09:27
Скиншот alerts.in.ua

Вранці 27 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала 1 годину. 

Джерело: карта тривог

Деталі: О 8:25 сирени почали лунати у столиці та центральних областях.

А вже за 1 хвилину тривога поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 9:23 тривоги почали скасовувати. Спершу сирени перестали лунати у Києві та на Вінницькій області. За кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні.

Передісторія:

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Теми: повітряна тривогавійна
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