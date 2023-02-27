Вранці по всій Україні 1 годину тривала повітряна тривога
Понеділок, 27 лютого 2023, 09:27
Вранці 27 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала 1 годину.
Джерело: карта тривог
Деталі: О 8:25 сирени почали лунати у столиці та центральних областях.
А вже за 1 хвилину тривога поширилися на всю територію країни.
Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Оновлено: О 9:23 тривоги почали скасовувати. Спершу сирени перестали лунати у Києві та на Вінницькій області. За кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Ввечері 26 лютого у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
- Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
- У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи, є загиблий та поранені.
- Росіяни завдали два удари по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури Запоріжжя.
- Сили оборони України збили цієї ночі 11 "Шахедів", загалом для повітряної атаки ворог застосував 14 безпілотників.