Утром по всей Украине 1 час длилась воздушная тревога
Понедельник, 27 февраля 2023, 09:27
Утром 27 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность длилась 1 час.
Источник: карта тревог
Детали: В 8:25 сирены начали звучать в столице и центральных областях.
А уже через 1 минуту тревога распространились на всю территорию страны.
Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 9:23 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали звучать в Киеве и Винницкой области. Через несколько минут тревоги отменили по всей Украине.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 26 февраля в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.
- Силы противовоздушной обороны сбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед".
- В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели взрывы, есть погибший и раненые.
- Россияне нанесли два удара по объекту гражданской нежилой инфраструктуры Запорожья.
- Силы обороны Украины сбили этой ночью 11 "Шахедов", всего для воздушной атаки враг применил 14 беспилотников.