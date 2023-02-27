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Утром по всей Украине 1 час длилась воздушная тревога

Ирина БалачукПонедельник, 27 февраля 2023, 08:27
Утром по всей Украине 1 час длилась воздушная тревога
Скиншот alerts.in.ua

Утром 27 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность длилась 1 час.

Источник: карта тревог

Детали: В 8:25 сирены начали звучать в столице и центральных областях.

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А уже через 1 минуту тревога распространились на всю территорию страны.

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 9:23 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали звучать в Киеве и Винницкой области. Через несколько минут тревоги отменили по всей Украине.

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Темы: воздушная тревогавойна
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