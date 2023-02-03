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Посадовців Одеського морпорту викрили на корупції: допомагали морякам ховатись від мобілізації

Ірина БалачукП'ятниця, 3 лютого 2023, 15:38
Посадовців Одеського морпорту викрили на корупції: допомагали морякам ховатись від мобілізації
Фото поліції

Правоохоронці викрили чиновників Одеського морського порту, які за 1-3 тисячі доларів незаконно продовження перебування моряків за кордоном, щоб ті уникнули мобілізації.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram, Національна поліція

Дослівно ОГП: "Викрито схему виготовлення фіктивних документів посадовцями Управління (служби) капітана Одеського морського порту для продовження перебування моряків за кордоном, без їхньої присутності (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України)".

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Деталі: За даними слідства, посадовці вносили до офіційних документів фіктивні відомості та самостійно готували особисті справи моряків, які перебували за кордоном, бажаючи уникнути мобілізації.

Вартість таких послуг складала від 1000 до 3000 доларів. 

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Фото поліції

За даними поліції, за такою схемою лише упродовж лютого-травня 2022 року посадовці видали понад 100 посвідчень морякам, які фактично знаходилися за кордоном.

Під час проведення обшуків в офісах Управління капітана Одеського морського порту, суб’єктів господарювання та за місцем проживання викритих осіб правоохоронці вилучили документацію, особові справи моряків, яким видавалися посвідчення, печатки, чорнові записи та гроші. 

 
фото поліції

Зазначається, що після проведення низки процесуальних заходів будуть вирішувати питання про повідомлення підозр особам, які причетні до схеми.

Теми: Одесаморякимобілізаціякорупція
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