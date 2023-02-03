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ЄС погодився допомогти Україні створити міжнародний суд для лідерів РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 19:06

Європейський союз досяг одностайності щодо потреби створити механізм покарання російської верхівки за злочин агресії, але наразі не дав згоду на створення у Гаазі окремого спецтрибуналу.

Про це йдеться у підсумковому документі саміту Україна-ЄС, коментований переклад якого публікує "Європейська правда".

Євросоюз, зокрема, підкреслив важливість покарання представників держави агресора за вчинене ними в Україні.

"Ми підкреслили, що воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини, вчинені під час агресивної війни Росії проти України... є грубим порушенням міжнародного права. Ми підкреслили нашу підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду. Росія та всі виконавці та пособники будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у спільній заяві за підписами президентів України, Єврокомісії та Європейської ради

Формулювання цього документу також були узгоджені з усіма державами-членами ЄС. Важливо, що вони дали окрему згоду також за міжнародне кримінальне переслідування за вчинення злочину агресії.

"Ми домовилися продовжити спільну роботу над забезпеченням повної відповідальності, у тому числі шляхом створення відповідного механізму для злочину агресії, переслідування якого становить інтерес для міжнародної спільноти в цілому", - йдеться у документі.

Злочин агресії має особливу вагу, зокрема, через те, що відповідальними у його скоєнні є найвище військове та політичне керівництво РФ. Україна підкреслила, що надає перевагу створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, але ця заява лишилася односторонньою. У ЄС пояснюють, що наразі не дійшли згоди щодо деталей створення такого трибуналу. Детально про рішення саміту читайте у публікації "Від звільнення Криму до шляху в ЄС"

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Теми: трибуналЄСРосіясуд
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