Міноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

Міноборони Великої Британії розповіло про те, що українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Twitter британського оборонного відомства.

"Танкові екіпажі Збройних Сил України цього тижня швидко освоювали управління могутніми танками Challenger 2.

Реклама:

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.



The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iHiOmqR14U