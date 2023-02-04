Міноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

Міноборони Великої Британії розповіло про те, що українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Twitter британського оборонного відомства.

"Танкові екіпажі Збройних Сил України цього тижня швидко освоювали управління могутніми танками Challenger 2.

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Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.



The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iHiOmqR14U — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 4, 2023

Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину і повернути територію" - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, міністр оборони Бен Воллес заявив, що танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа.

Британський уряд пообіцяв надати 14 танків.