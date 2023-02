Міноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

Міноборони Великої Британії розповіло про те, що українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Twitter британського оборонного відомства.

"Танкові екіпажі Збройних Сил України цього тижня швидко освоювали управління могутніми танками Challenger 2.

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.



The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU



