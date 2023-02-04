Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

"Європейська правда"Субота, 4 лютого 2023, 14:21
фото міноборони британії

Міноборони Великої Британії розповіло про те, що українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Twitter британського оборонного відомства.

"Танкові екіпажі Збройних Сил України цього тижня швидко освоювали управління могутніми танками Challenger 2.

Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину і повернути територію" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міністр оборони Бен Воллес заявив, що танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа.

ВІДЕО ДНЯ

Британський уряд пообіцяв надати 14 танків.

Читайте УП В Google News

Теми: Збройні силитанкивійнаВелика Британія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

РФ готує масштабний наступ у найближчі 10 днів – FT

Резніков заявив, що йому не пропонували очолити Мінстратегпром, але він би відмовився

доповненоРезнікова переведуть в інше міністерство, Міноборони очолить Буданов - Арахамія

Зеленський ввів у дію санкції проти атомної галузі Росії

Резніков хоче створити Military Prozorro

Глава Північної Осетії та пропагандисти потрапили під обстріл в Україні

Усі новини...
"Запалає вся Україна": Медведєв погрожує ядерною зброєю за удари по Криму
В ОП відповіли Медведєву: Україна може звільняти Крим будь-якими інструментами
У НГУ назвали перелік соціальних гарантій штурмовикам "Гвардії наступу"
У Силах оборони запровадять систему Delta, що дає перевагу над ворогом – Кабмін
Останні новини
06:55
Путін уникає ухвалення ризикованих рішень – ISW
05:34
РФ готує масштабний наступ у найближчі 10 днів – FT
04:15
Боррель: Країни ЄС не планували і не планують відправляти свої війська в Україну
03:25
В Енергодарі критична ситуація, у місті фактично немає опалення – мер
02:37
Росіяни на окупованих територіях вилучають і спалюють українські книги – ЦНС
01:17
Сумщина: ворог обстріляв 3 громади
00:49
Резніков заявив, що йому не пропонували очолити Мінстратегпром, але він би відмовився
00:26
Папа Римський заявив, що готовий зустрітися з Путіним і Зеленським
23:24
У ДТЕК пояснили, як відключатимуть світло у Києві в понеділок
23:16
Чому ми (не) читаємо під час війни: як повномасштабне вторгення Росії змінює звичку
Усі новини...