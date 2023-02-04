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Міноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

"Європейська правда"Субота, 4 лютого 2023, 13:21
Міноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2
фото міноборони британії

Міноборони Великої Британії розповіло про те, що українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у Twitter британського оборонного відомства.

"Танкові екіпажі Збройних Сил України цього тижня швидко освоювали управління могутніми танками Challenger 2.

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Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину і повернути територію" - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, міністр оборони Бен Воллес заявив, що танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа.

Британський уряд пообіцяв надати 14 танків.

Теми: Збройні силитанкивійнаВелика Британія
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