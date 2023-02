Минобороны Британии показало, как ВСУ осваивают управление Challenger 2

Минобороны Великобритании рассказало, что украинские танковые экипажи быстро учатся управлению танками Challenger 2.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter британского оборонного ведомства.

"Танковые экипажи Вооруженных Сил Украины на этой неделе быстро осваивали управление мощными танками Challenger 2.

Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - говорится в сообщении.

