Минобороны Британии показало, как ВСУ осваивают управление Challenger 2

Минобороны Великобритании рассказало, что украинские танковые экипажи быстро учатся управлению танками Challenger 2.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter британского оборонного ведомства.

"Танковые экипажи Вооруженных Сил Украины на этой неделе быстро осваивали управление мощными танками Challenger 2.

Реклама:

Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - говорится в сообщении.

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.



The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iHiOmqR14U