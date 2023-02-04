В ОП відповіли Медведєву: Україна може звільняти Крим будь-якими інструментами

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на нові погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, нагадавши, що Україна може звільняти окупований Крим, як захоче.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Міжнародне право чітке. Україна може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти. Крим – Україна.

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Тому погрози офіційних осіб РФ про "удари відплати" – це тільки фіксація наміру вчинення масових убивств і спроба лякати у традиційному стилі РФ. Завжди ігноруйте Медведєва".

Нагадаємо: Медведєв 4 лютого заявив, що якщо Україна атакує російські об'єкти в Криму, з боку Росії нібито можливі "тільки удари відплати", в тому числі ядерною зброєю.