Патрульна поліція Києва шукає працівників
Столична патрульна поліція набирає працівників віком від 18 років, які вміють водити автомобіль.
Джерело: Патрульна поліція Києва
Дослівно: "Набір у патрульну поліцію Києва триває.
Мрієш берегти порядок у рідному місті, допомагати людям й стати частиною поліцейської родини? Приєднуйся до нас! Подавай анкету.
Ми будемо раді поповнити наші лави відповідальними, амбіційними та цілеспрямованими колегами. Можливо, саме від тебе залежить безпека нашого міста!".
Деталі: Анкету можна знайти за посиланням.
Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:
- громадянство України;
- вільне володіння українською мовою;
- вік від 18 років;
- повна середня загальна освіта;
- посвідчення водія категорії В.
Усім кандидатам необхідно:
- подати документи;
- пройти тестування і медогляд;
- показати належний рівень фізичної підготовки;
- пройти співбесіду.
Нагадаємо: Патрульна поліція з’явилася в процесі реформування правоохоронної системи. Нова столична патрульна поліція склала присягу 4 липня 2015 року.
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