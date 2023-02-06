Патрульна поліція Києва шукає працівників

Столична патрульна поліція набирає працівників віком від 18 років, які вміють водити автомобіль.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Дослівно: "Набір у патрульну поліцію Києва триває.

Мрієш берегти порядок у рідному місті, допомагати людям й стати частиною поліцейської родини? Приєднуйся до нас! Подавай анкету.

Ми будемо раді поповнити наші лави відповідальними, амбіційними та цілеспрямованими колегами. Можливо, саме від тебе залежить безпека нашого міста!".

Деталі: Анкету можна знайти за посиланням.

Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:

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громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

вік від 18 років;

повна середня загальна освіта;

посвідчення водія категорії В.

Усім кандидатам необхідно:

подати документи;

пройти тестування і медогляд;

показати належний рівень фізичної підготовки;

пройти співбесіду.

Нагадаємо: Патрульна поліція з’явилася в процесі реформування правоохоронної системи. Нова столична патрульна поліція склала присягу 4 липня 2015 року.

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