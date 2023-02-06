Патрульная полиция Киева ищет работников

Столичная патрульная полиция набирает работников от 18 лет, умеющих водить автомобиль.

Источник: Патрульная полиция Киева

Дословно: "Набор в патрульную полицию Киева продолжается.

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Мечтаешь беречь порядок в родном городе, помогать людям и стать частью полицейской семьи? Присоединяйся к нам! Подавай анкету.

Мы будем рады пополнить наши ряды ответственными, амбициозными и целеустремленными коллегами. Может быть, именно от тебя зависит безопасность нашего города!".

Детали: Анкету можно найти по ссылке.

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Требования к кандидатам на должности в патрульной полиции:

гражданство Украины;

свободное владение украинским языком;

возраст от 18 лет;

полное среднее общее образование;

водительское удостоверение категории В.

Всем кандидатам необходимо:

подать документы;

пройти тестирование и медосмотр;

показать надлежащий уровень физической подготовки;

пройти собеседование.

Напомним: Патрульная полиция появилась в процессе реформирования правоохранительной системы. Новая столичная патрульная полиция приняла присягу 4 июля 2015 года.

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