Патрульная полиция Киева ищет работников
Столичная патрульная полиция набирает работников от 18 лет, умеющих водить автомобиль.
Источник: Патрульная полиция Киева
Дословно: "Набор в патрульную полицию Киева продолжается.
Мечтаешь беречь порядок в родном городе, помогать людям и стать частью полицейской семьи? Присоединяйся к нам! Подавай анкету.
Мы будем рады пополнить наши ряды ответственными, амбициозными и целеустремленными коллегами. Может быть, именно от тебя зависит безопасность нашего города!".
Детали: Анкету можно найти по ссылке.
Требования к кандидатам на должности в патрульной полиции:
- гражданство Украины;
- свободное владение украинским языком;
- возраст от 18 лет;
- полное среднее общее образование;
- водительское удостоверение категории В.
Всем кандидатам необходимо:
- подать документы;
- пройти тестирование и медосмотр;
- показать надлежащий уровень физической подготовки;
- пройти собеседование.
Напомним: Патрульная полиция появилась в процессе реформирования правоохранительной системы. Новая столичная патрульная полиция приняла присягу 4 июля 2015 года.
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