Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Патрульная полиция Киева ищет работников

Елена РощинаПонедельник, 6 февраля 2023, 13:15
Патрульная полиция Киева ищет работников
Иллюстративное фото Патрульной полиции Киева

Столичная патрульная полиция набирает работников от 18 лет, умеющих водить автомобиль.

Источник: Патрульная полиция Киева

Дословно: "Набор в патрульную полицию Киева продолжается.

Реклама:

Мечтаешь беречь порядок в родном городе, помогать людям и стать частью полицейской семьи? Присоединяйся к нам! Подавай анкету.

Мы будем рады пополнить наши ряды ответственными, амбициозными и целеустремленными коллегами. Может быть, именно от тебя зависит безопасность нашего города!".

Детали: Анкету можно найти по ссылке.

ВИДЕО ДНЯ

Требования к кандидатам на должности в патрульной полиции:

  • гражданство Украины;
  • свободное владение украинским языком;
  • возраст от 18 лет;
  • полное среднее общее образование;
  • водительское удостоверение категории В.

Всем кандидатам необходимо:

  • подать документы;
  • пройти тестирование и медосмотр;
  • показать надлежащий уровень физической подготовки;
  • пройти собеседование.

Напомним: Патрульная полиция появилась в процессе реформирования правоохранительной системы. Новая столичная патрульная полиция приняла присягу 4 июля 2015 года.

Читайте также: Патрульный Сергей Петрик о полиции изнутри и сумке Трухина

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: