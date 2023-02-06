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Патрульная полиция Киева ищет работников

Елена РощинаПонедельник, 6 февраля 2023, 14:15
Иллюстративное фото Патрульной полиции Киева

Столичная патрульная полиция набирает работников от 18 лет, умеющих водить автомобиль.

Источник: Патрульная полиция Киева

Дословно: "Набор в патрульную полицию Киева продолжается.

Мечтаешь беречь порядок в родном городе, помогать людям и стать частью полицейской семьи? Присоединяйся к нам! Подавай анкету.

Мы будем рады пополнить наши ряды ответственными, амбициозными и целеустремленными коллегами. Может быть, именно от тебя зависит безопасность нашего города!".

Детали: Анкету можно найти по ссылке.

Требования к кандидатам на должности в патрульной полиции:

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  • гражданство Украины;
  • свободное владение украинским языком;
  • возраст от 18 лет;
  • полное среднее общее образование;
  • водительское удостоверение категории В.

Всем кандидатам необходимо:

  • подать документы;
  • пройти тестирование и медосмотр;
  • показать надлежащий уровень физической подготовки;
  • пройти собеседование.

Напомним: Патрульная полиция появилась в процессе реформирования правоохранительной системы. Новая столичная патрульная полиция приняла присягу 4 июля 2015 года.

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Темы: Киевполиция
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