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26 росіян знешкоджено та двоє в полоні: штурмовики РФ під Бахмутом зазнали фіаско

Євген КізіловПонеділок, 6 лютого 2023, 14:49
26 росіян знешкоджено та двоє в полоні: штурмовики РФ під Бахмутом зазнали фіаско
Getty Images

Російські штурмовики 5 лютого спробували атакувати позиції українських прикордонників на околицях Бахмута, але штурм було успішно відбито. 9 росіян убиті, 15 поранені та 2 взяті в полон.

Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram

Дослівно: "Під мінометним обстрілом та з втратами загарбники добігли до приміських споруд. Загороджувальним вогнем з автоматичних гранатометів атакувальну хвилю зупинено. Малі ворожі групи ліквідовані у ближньому бою".

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Деталі: Повідомляється, що під час зачистки прикордонники полонили вагнеровця й мобілізованого із Татарстану. Один з них був поранений та залишений своїми ж помирати.

Полоненим окупантам надали медичну допомогу й передали уповноваженим органам.

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Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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