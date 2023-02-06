Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

26 росіян знешкоджено та двоє в полоні: штурмовики РФ під Бахмутом зазнали фіаско

Євген КізіловПонеділок, 6 лютого 2023, 15:49
Getty Images

Російські штурмовики 5 лютого спробували атакувати позиції українських прикордонників на околицях Бахмута, але штурм було успішно відбито. 9 росіян убиті, 15 поранені та 2 взяті в полон.

Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram

Дослівно: "Під мінометним обстрілом та з втратами загарбники добігли до приміських споруд. Загороджувальним вогнем з автоматичних гранатометів атакувальну хвилю зупинено. Малі ворожі групи ліквідовані у ближньому бою".

Деталі: Повідомляється, що під час зачистки прикордонники полонили вагнеровця й мобілізованого із Татарстану. Один з них був поранений та залишений своїми ж помирати.

Полоненим окупантам надали медичну допомогу й передали уповноваженим органам.

Читайте УП В Google News

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

СБУ провела перевірку щодо Баканова і засекретила її результати

фотоЛітак із Зеленським прибув до Лондона, планується зустріч з королем

фото, видеоМінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну в Києві: першого вже зносять

Британія оголосить про надання зброї більшої дальності і навчання українських пілотів

відео Нардепу від "ЄС" вручили обвинувальний акт: він відштовхував документи і закрив авто

фото, відео Росіяни вдарили по Центральному парку Харкова

Усі новини...
Бахмут
Зеленський провів Ставку: говорили про Бахмут, плани ворога і нових голів ОВА
Британська розвідка: Становище у Бахмуті для українських сил ускладнюється
Цього тижня росіяни кинули всі сили на оточення Бахмута – Маляр
Останні новини
13:18
відеоЛубінець пошматував членський квиток Європейського інституту омбудсмана на знак протесту
13:16
Герасимов про вручення обвинувального акта: Фарс і шоу, щоб роздути справу
13:15
Музей Метрополітен перейменував картину Дега "Російські танцівниці"
13:12
В Україні проведуть серію безкоштовних вебінарів для підготовки до НМТ
13:11
Росія спробує наступати на Харківську чи Запорізьку область – Данілов
13:03
94 мільйона збитків: САП оголосила про підозру експосадовцю "Енергоатому"
13:01
Як діяти під час землетрусу: поради від ДСНС
12:49
СБУ провела перевірку щодо Баканова і засекретила її результати
12:45
оновленоНа Дніпропетровщині спрацювала ППО, ЗМІ повідомляють про вибухи у Сумах
12:42
Конкурс на директора НАБУ: комісія виключила кандидата, який розслідував справу щодо Татарова
Усі новини...