26 россиян обезврежены и двое в плену: штурмовики РФ под Бахмутом потерпели фиаско

Российские штурмовики 5 февраля попытались атаковать позиции украинских пограничников в окрестностях Бахмута, но штурм был успешно отбит. 9 россиян убиты, 15 ранены и 2 взяты в плен.

Источник: Государственная пограничная служба в Telegram

Дословно: "Под минометным обстрелом и с потерями захватчики добежали до пригородных сооружений. Заградительным огнем из автоматических гранатометов атакующая волна остановлена. Малые вражеские группы ликвидированы в ближнем бою".

Детали: Сообщается, что во время зачистки пограничники взяли в плен вагнеровца и мобилизованного из Татарстана. Один из них был ранен и оставлен своими же умирать.

Пленным оккупантам оказали медицинскую помощь и передали уполномоченным органам.