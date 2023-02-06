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Зеленський не виступатиме на фестивалі Сан-Ремо в Італії: зачитають його звернення

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 17:51

На міжнародному музичному фестивалі Сан-Ремо Римі не будуть показувати відеозвернення президента Володимира Зеленського, натомість ведучий заходу Амадео Себастьяні зачитає письмове послання українського президента.

Про це в понеділок оголосив Стефано Колетта, керівник розважального напрямку телевізійного партнера Сан-Ремо – телеканалу Rai, пише "Європейська правда".

"Ми щодня на зв’язку з послом (заступником міністра закордонних справ України Андрієм) Мельником. Учора ми наблизились до визначення форми виступу українського президента: він направить не відео, а текст", – оголосив Колетта на пресконференції.

Він уточнив, що Rai не буде втручатись у зміст висловлювань Зеленського.

"Я вважаю, що в наш час складно мати можливість цензурувати президента. Очевидно, що контроль стосується ефіру будь-якої телевізійної програми перед її виходом в етер, але мені кумедна думка, що директор Rai може цензурувати президента", – додав телевізійник.

Нагадаємо, що раніше проти виступу Зеленського на Сан-Ремо виступив віцепрем'єр-міністр Італії, лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні, який є давнім шанувальником президента РФ і критикував італійську військову допомогу Україні.

Один із найбільших музичних фестивалів Італії та Європи Сан-Ремо триватиме з 7 по 11 лютого.

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Теми: ЗеленськийІталіямузика
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