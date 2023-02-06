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Європарламент почав підготовку до можливого візиту Зеленського – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 21:01

Європейський парламент у понеділок почав приготування на випадок можливого візиту президента України Володимира Зеленського, який офіційно не підтверджувався.

Про це два поінформовані джерела повідомили агентству AP, пише "Європейська правда".

Співрозмовники агентства пояснили, що плани мають на меті лише підготувати Європарламент до прийому Зеленського, якщо ситуація з безпекою дозволить йому взяти участь у засіданні органу в четвер.

"Коли він приїде, ми будемо готові", – сказало одне з джерел, підкресливши, що з міркувань безпеки будь-яке рішення може бути ухвалене лише в останній момент.

У четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. Особиста участь президента України в саміті дозволила б йому зустрітись із очільниками всіх членів Євросоюзу.

Раніше в понеділок видання Financial Times повідомило про плани ЄС, щоб Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів країн-членів на цьому тижні. Джерела видання підкреслили, що проблеми з безпекою можуть зірвати візит українського президента.

Минулого тижня Зеленський допустив можливий особистий візит в Брюссель для висловлення вдячності за підтримку України, якщо буде шанс отримати далекобійну зброю та якщо візит дозволить ситуація з безпекою.

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Теми: ЄвропарламентЗеленський
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