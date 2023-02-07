РФ не надає інформації про місця виявлення тіл українських військових

Російська сторона не надає конкретної інформації про місця виявлення тіл загиблих українських військових.

Джерело: представник Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин під час зустрічі з родинами захисників Маріуполя, які перебувають у полоні чи зникли безвісти, цитує Координаційний штаб

Деталі: На зустрічі було акцентовано, що статус полоненого військовослужбовець отримує лише за наявності офіційного підтвердження міністерством оборони країни-агресора через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Проте відсутність чи наявність такого статусу не впливає на залучення полоненого чи зниклого безвісти військовослужбовця до процесів обміну.

Представник Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зауважив, що російська сторона не надає конкретної інформації про місця виявлення тіл українських військовослужбовців.

Окремо представник Координаційного штабу нагадав, що завершується процес створення онлайн-кабінету, де буде зібрана вся наявна інформація про полонених військовослужбовців. Відомості, зібрані в кабінеті, будуть доступні родичам військовослужбовця.