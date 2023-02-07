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У Литві завершили курс навчання українських операторів зенітної гармати L70

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 13:12

Литовська армія провела двотижневий курс підготовки для українських військових під час якого їх навчили використанню шведської зенітної гармати L70.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Збройних сил Литви.

"Військово-повітряні сили Збройних сил Литви підготували операторів зенітної гармати L70, які вміють готувати гармату до бою, вести вогонь по повітряних цілях, а також виконувати післябойове обслуговування та дрібний ремонт" - йдеться у повідомленні.

Після тренувань з бойовою стрільбою українські воїни можуть знищувати ворожі літаки, вертольоти, дистанційно керовані літальні апарати на відстані до 5 кілометрів за будь-яких погодних умов.

Двотижневий курс підготовки інструкторів українських військовослужбовців проводила Військова служба правопорядку.

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"Під час курсу бійці вдосконалили свої знання та навички у сферах професійної тактики, регулювання та контролю дорожнього руху, використання спеціальних засобів, планування операцій та охорони важливих персон. Українські воїни поділилися з інструкторами Військової поліції своїм досвідом, набутим під час війни, проаналізували отримані уроки та перспективи майбутньої співпраці" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Литва протягом 2023 року допоможе підготувати близько 1600 українських військових, у тому числі розглядається організація курсів для підготовки командирів низової ланки.

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Теми: Литвавійна
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