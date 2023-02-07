У Литві завершили курс навчання українських операторів зенітної гармати L70
Литовська армія провела двотижневий курс підготовки для українських військових під час якого їх навчили використанню шведської зенітної гармати L70.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Збройних сил Литви.
"Військово-повітряні сили Збройних сил Литви підготували операторів зенітної гармати L70, які вміють готувати гармату до бою, вести вогонь по повітряних цілях, а також виконувати післябойове обслуговування та дрібний ремонт" - йдеться у повідомленні.
Після тренувань з бойовою стрільбою українські воїни можуть знищувати ворожі літаки, вертольоти, дистанційно керовані літальні апарати на відстані до 5 кілометрів за будь-яких погодних умов.
Двотижневий курс підготовки інструкторів українських військовослужбовців проводила Військова служба правопорядку.
Відео навчань український військових на шведській зенітній установці "L70" в Литві. 💥— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) February 7, 2023
Вже скоро Литва передасть L70 Україні ⚔️🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/QuMkbtU4ph
"Під час курсу бійці вдосконалили свої знання та навички у сферах професійної тактики, регулювання та контролю дорожнього руху, використання спеціальних засобів, планування операцій та охорони важливих персон. Українські воїни поділилися з інструкторами Військової поліції своїм досвідом, набутим під час війни, проаналізували отримані уроки та перспективи майбутньої співпраці" - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Литва протягом 2023 року допоможе підготувати близько 1600 українських військових, у тому числі розглядається організація курсів для підготовки командирів низової ланки.