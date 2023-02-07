На Харківщині затримали колишню поліцейську, яка працювала на Росію

Колишня інспекторка з інформаційної підтримки відділу поліції після захоплення росіянами міста Куп‘янськ у Харківській області пішла на співпрацю з окупантами, за що їй після затримання повідомлено про підозру у державній зраді.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колишній інспекторці з інформаційної підтримки відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після захоплення російськими загарбниками м. Куп‘янськ експоліцейська пішла на співпрацю з окупантами.

Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції".

Згодом жінка обійняла посаду "исполняющего обязанности инспектора штаба" у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)".

Правоохоронці затримали жінку у с. Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя.

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