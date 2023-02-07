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На Харківщині затримали колишню поліцейську, яка працювала на Росію

Вівторок, 7 лютого 2023, 14:54
Поплічниця РФ у Куп'янську, фото прокуратури Харківської області

Колишня інспекторка з інформаційної підтримки відділу поліції після захоплення росіянами міста Куп‘янськ у Харківській області пішла на співпрацю з окупантами, за що їй після затримання повідомлено про підозру у державній зраді.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колишній інспекторці з інформаційної підтримки відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). 

За даними слідства, після захоплення російськими загарбниками м. Куп‘янськ експоліцейська пішла на співпрацю з окупантами. 

Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції". 

 Згодом жінка обійняла посаду "исполняющего обязанности инспектора штаба" у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)". 

Правоохоронці затримали жінку у с. Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя.   

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Досудове розслідування веде Державне бюро розсліідувань, оперативний супровід – ДБР, Нацполіція України та СБУ.

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