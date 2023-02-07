Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині затримали колишню поліцейську, яка працювала на Росію

Вівторок, 7 лютого 2023, 13:54
На Харківщині затримали колишню поліцейську, яка працювала на Росію
Поплічниця РФ у Куп'янську, фото прокуратури Харківської області

Колишня інспекторка з інформаційної підтримки відділу поліції після захоплення росіянами міста Куп‘янськ у Харківській області пішла на співпрацю з окупантами, за що їй після затримання повідомлено про підозру у державній зраді.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колишній інспекторці з інформаційної підтримки відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). 

Реклама:

За даними слідства, після захоплення російськими загарбниками м. Куп‘янськ експоліцейська пішла на співпрацю з окупантами. 

Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції". 

 Згодом жінка обійняла посаду "исполняющего обязанности инспектора штаба" у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)". 

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці затримали жінку у с. Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя.   

Досудове розслідування веде Державне бюро розсліідувань, оперативний супровід – ДБР, Нацполіція України та СБУ.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: