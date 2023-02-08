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РФ вдень обстріляла Харківщину: 5 поранених, у тому числі 10-річна дитина

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 лютого 2023, 13:30
Ілюстративне фото, НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ ХАРКОВА 27 ЛИПНЯ. ФОТО З TELEGRAM ХАРКІВСЬКОЇ ОВА

Російські військові вдень 8 лютого двічі обстріляли Харківщину – п'ятеро поранених, у тому числі 10-річна дитина.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "У середу близько 11:00 години окупанти обстріляли с. Варварівка, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних: 69-річний чоловік та 66-річна жінка.

Крім того, о 12:00 ворог обстрілював місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник Обленерго".

Деталі: Синєгубов додав, що всіх поранених госпіталізовано, медики надають їм необхідну допомогу.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що у Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Оновлено о 14:30: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених внаслідок обстрілу Чугуївського району зросла до 5 осіб. У Вовчанську було поранено ще жінку 47 років, її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

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Теми: Харківська областьдітиобстрілвійна
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