РФ днем обстреляла Харьковскую область: 5 раненых, в том числе 10-летний ребенок

Российские военные днем 8 февраля дважды обстреляли Харьковскую область – пятеро раненых, в том числе 10-летний ребенок.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В среду около 11:00 часов оккупанты обстреляли с. Варваровка, Чугуевского района. В результате обстрела ранения получили двое гражданских: 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.

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Кроме того, в 12:00 враг обстреливал город Волчанск. Осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник Облэнерго".

Детали: Синегубов добавил, что все раненые госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Позже Синегубов сообщил, что в Волчанске из-за обстрелов оккупантов осколочное ранение получил 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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Обновлено в 14:30: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество раненых в результате обстрела Чугуевского района возросло до 5 человек. В Волчанске была ранена еще женщина 47 лет, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.