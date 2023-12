Зеленський дякує новим лідерам Європи: роблять те, що попередники вважали неможливим

Президент Володимир Зеленський висловлює вдячність нинішнім лідерам країн Європи, які надають Україні безпрецедентну підтримку.

Джерело: Зеленський під час виступу у Європарламенті в четвер 9 лютого

Пряма мова: "Сьогодні на засіданні Європейської ради я матиму нагоду подякувати особисто главам держав, урядів Європи, чиї рішення за цей рік дозволили дійсно нашому континенту зробити те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим.

Європа нарешті звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива, Європа очищується від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу, Європа захищається від інфільтрації агентів російських спецслужб, які розглядали Європу вже навіть як місце для полювання за опонентами російської диктатури.

Вперше в своїй історії ЄС надає військову допомогу такого масштабу і вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішнім реформам в європейській країні, яка захищається у цій тотальній війні, і одночасно, воюючи, модернізує свої інституції.

Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, - членом Євросоюзу, що перемагає".

