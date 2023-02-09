Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дякує новим лідерам Європи: роблять те, що попередники вважали неможливим

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 лютого 2023, 12:42
фото з Твіттера Matti Maasikas

Президент Володимир Зеленський висловлює вдячність нинішнім лідерам країн Європи, які надають Україні безпрецедентну підтримку.

Джерело: Зеленський під час виступу у Європарламенті в четвер 9 лютого

Пряма мова: "Сьогодні на засіданні Європейської ради я матиму нагоду подякувати особисто главам держав, урядів Європи, чиї рішення за цей рік дозволили дійсно нашому континенту зробити те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим.

Європа нарешті звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива, Європа очищується від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу, Європа захищається від інфільтрації агентів російських спецслужб, які розглядали Європу вже навіть як місце для полювання за опонентами російської диктатури.

Вперше в своїй історії ЄС надає військову допомогу такого масштабу і вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішнім реформам в європейській країні, яка захищається у цій тотальній війні, і одночасно, воюючи, модернізує свої інституції.

Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, - членом Євросоюзу, що перемагає".

Читайте УП В Google News

Теми: ЗеленськийЄСвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Увечері під час ворожої атаки ЗСУ знищили 20 російських "Шахедів"

Невдачі під Вугледаром свідчать про низький рівень підготовки мобілізованих росіян – ISW

РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім

оновленоРФ запустила 12 дронів по півдню України, влучила в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області

США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

Усі новини...
Зеленський
Орбан перед самітом за участю Зеленського пообіцяв гуманітарну і фінансову підтримку України
Зеленський прибув у Брюссель для виступу в Європарламенті і участі в саміті ЄС
Макрон і Зеленський разом полетять на саміт ЄС до Брюсселя
Останні новини
12:36
СБУ повідомила про підозру голові російського Слідкому
12:17
Перша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні
12:15
Влада розширила категорію держслужбовців, хто може виїхати за кордон
11:55
фотоНеймовірний улов: у Британії рибалка спіймав рідкісного блакитного лобстера
11:42
Укренерго бореться із черговою атакою РФ, ще один морський порт іде на приватизацію: підсумки тижня для ДП
11:27
відеоУП Чат: Відставка Резнікова, Зеленський у Британії та західна зброя
11:14
Білий дім відреагував на заяви РФ про скорочення видобутку нафти
11:01
У США судили росіянку, яка намагалась отруїти українку і викрасти її особистість
10:59
ОВА: росіяни обстріляли ракетами, БПЛА та артилерією 13 українських областей
10:40
фотоДіаспоряни у США зібрали $850 тисяч для України, продаючи патріотичні свічки
Усі новини...