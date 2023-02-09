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Росіяни обстріляли Марганець із важкої артилерії: поранено двох жінок та 12-річну дівчинку

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 лютого 2023, 13:33
Росіяни обстріляли Марганець із важкої артилерії: поранено двох жінок та 12-річну дівчинку
фото з ТГ Лисака

Російські війська 9 лютого обстріляли місто Марганець Дніпропетровської області: постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру.

Джерело: новопризначений очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Агресор вже двічі вдарив по Марганцю з важкої артилерії.

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Від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки - 52 i 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога".

Деталі: За даними Лисака, пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід.

 
 

Вказано, що масштаби руйнувань наразі уточнюються. Всі відповідні служби працюють на місці ударів.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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