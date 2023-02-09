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Окупанти пішли на прорив позицій ДПСУ на Донеччині: втратили людей, відступили

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 лютого 2023, 14:36
Окупанти пішли на прорив позицій ДПСУ на Донеччині: втратили людей, відступили
Ілюстративне фото, ДПСУ

Російські окупанти у середу спробували малими групами прорвати оборону українських прикордонників на одному з напрямків Донеччини – втратили людей та відступили.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби 

Деталі: ДПСУ повідомляє, що стрілецькі підрозділи окупаційних військ спробували прорвати рубіж оборони прикордонників та розвити наступ у разі успіху.

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Окупанти, як повідомляють прикордонники, планували малими тактичними групами вклинитись у район вогневих позицій українських захисників. 

Однак подолати район вогневого ураження вони не змогли. Ворог також задіяв резерв, щоб дійти до опорного пункту.

Дослівно: "Кидок піхоти ворога зупинили вогнем прикордонники-мінометники. Нападники знизили наступальний темп й залягли. 

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Постійний вогневий вплив з мінометів, стрілецької та групової зброї змусив російських зайд відступити. Спроба прориву коштувала загарбникам втрат живої сили – 5 осіб вбитими та 13 пораненими".

Теми: війнаПрикордонна службаДонецька область
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