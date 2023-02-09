Окупанти пішли на прорив позицій ДПСУ на Донеччині: втратили людей, відступили
Російські окупанти у середу спробували малими групами прорвати оборону українських прикордонників на одному з напрямків Донеччини – втратили людей та відступили.
Джерело: пресслужба Держприкордонслужби
Деталі: ДПСУ повідомляє, що стрілецькі підрозділи окупаційних військ спробували прорвати рубіж оборони прикордонників та розвити наступ у разі успіху.
Окупанти, як повідомляють прикордонники, планували малими тактичними групами вклинитись у район вогневих позицій українських захисників.
Однак подолати район вогневого ураження вони не змогли. Ворог також задіяв резерв, щоб дійти до опорного пункту.
Дослівно: "Кидок піхоти ворога зупинили вогнем прикордонники-мінометники. Нападники знизили наступальний темп й залягли.
Постійний вогневий вплив з мінометів, стрілецької та групової зброї змусив російських зайд відступити. Спроба прориву коштувала загарбникам втрат живої сили – 5 осіб вбитими та 13 пораненими".