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Оккупанты пошли на прорыв позиций ГПСУ в Донецкой области: потеряли людей, отступили

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 14:36
Оккупанты пошли на прорыв позиций ГПСУ в Донецкой области: потеряли людей, отступили
Иллюстративное фото, ГПСУ

Российские оккупанты в среду попытались малыми группами прорвать оборону украинских пограничников на одном из направлений Донецкой области – потеряли людей и отступили.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы 

Детали: ГПСУ сообщает, что стрелковые подразделения оккупационных войск попытались прорвать рубеж обороны пограничников и развить наступление в случае успеха.

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Оккупанты, как сообщают пограничники, планировали малыми тактическими группами вклиниться в район огневых позиций украинских защитников. 

Однако преодолеть район огневого поражения они не смогли. Враг также задействовал резерв, чтобы дойти до опорного пункта.

Дословно: "Бросок пехоты врага остановили огнем пограничники-минометчики. Нападающие снизили наступательный темп и залегли. 

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Постоянное огневое воздействие из минометов, стрелкового и группового оружия заставило российских засадников отступить. Попытка прорыва стоила захватчикам потерь живой силы – 5 человек убитыми и 13 ранеными".

Темы: войнаПограничная службаДонецкая область
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