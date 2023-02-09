Оккупанты пошли на прорыв позиций ГПСУ в Донецкой области: потеряли людей, отступили

Российские оккупанты в среду попытались малыми группами прорвать оборону украинских пограничников на одном из направлений Донецкой области – потеряли людей и отступили.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: ГПСУ сообщает, что стрелковые подразделения оккупационных войск попытались прорвать рубеж обороны пограничников и развить наступление в случае успеха.

Оккупанты, как сообщают пограничники, планировали малыми тактическими группами вклиниться в район огневых позиций украинских защитников.

Однако преодолеть район огневого поражения они не смогли. Враг также задействовал резерв, чтобы дойти до опорного пункта.

Дословно: "Бросок пехоты врага остановили огнем пограничники-минометчики. Нападающие снизили наступательный темп и залегли.

Постоянное огневое воздействие из минометов, стрелкового и группового оружия заставило российских засадников отступить. Попытка прорыва стоила захватчикам потерь живой силы – 5 человек убитыми и 13 ранеными".