Оккупанты пошли на прорыв позиций ГПСУ в Донецкой области: потеряли людей, отступили
Российские оккупанты в среду попытались малыми группами прорвать оборону украинских пограничников на одном из направлений Донецкой области – потеряли людей и отступили.
Источник: пресс-служба Госпогранслужбы
Детали: ГПСУ сообщает, что стрелковые подразделения оккупационных войск попытались прорвать рубеж обороны пограничников и развить наступление в случае успеха.
Оккупанты, как сообщают пограничники, планировали малыми тактическими группами вклиниться в район огневых позиций украинских защитников.
Однако преодолеть район огневого поражения они не смогли. Враг также задействовал резерв, чтобы дойти до опорного пункта.
Дословно: "Бросок пехоты врага остановили огнем пограничники-минометчики. Нападающие снизили наступательный темп и залегли.
Постоянное огневое воздействие из минометов, стрелкового и группового оружия заставило российских засадников отступить. Попытка прорыва стоила захватчикам потерь живой силы – 5 человек убитыми и 13 ранеными".