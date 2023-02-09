Російські військові вдарили по багатоповерхівці у Херсоні
Четвер, 9 лютого 2023, 16:14
Російські військові 9 лютого обстріляли житловий квартал Херсона, поціливши в багатоповерхівку – одна квартира згоріла вщент.
Джерело: Херсонська ОВА
Пряма мова: "У четвер російська артилерія знову атакувала житловий квартал Херсона. Ворог поцілив в пʼятиповерхівку, що знаходиться в Шуменському мікрорайоні міста" .
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Деталі: ОВА повідомляє, що через влучання снаряда на останньому поверсі почалася пожежа – одна квартира вигоріла вщент. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували пожежу. Постраждалих немає.