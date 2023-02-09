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Российские военные ударили по многоэтажке в Херсоне

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 17:14
Скрин из видео Херсонской ОВА

Российские военные 9 февраля обстреляли жилой квартал Херсона, попав в многоэтажку – одна квартира полностью сгорела.

Источник: Херсонская ОВА

Прямая речь: "В четверг российская артиллерия снова атаковала жилой квартал Херсона. Враг попал в пятиэтажку, которая находится в Шуменском микрорайоне города".

Детали: ОВА сообщает, что из-за попадания снаряда на последнем этаже начался пожар – одна квартира выгорела дотла. Спасатели, прибывшие на место, ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

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Темы: Херсонобстрелвоенные преступления
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