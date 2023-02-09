Российские военные ударили по многоэтажке в Херсоне
Четверг, 9 февраля 2023, 16:14
Российские военные 9 февраля обстреляли жилой квартал Херсона, попав в многоэтажку – одна квартира полностью сгорела.
Источник: Херсонская ОВА
Прямая речь: "В четверг российская артиллерия снова атаковала жилой квартал Херсона. Враг попал в пятиэтажку, которая находится в Шуменском микрорайоне города".
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Детали: ОВА сообщает, что из-за попадания снаряда на последнем этаже начался пожар – одна квартира выгорела дотла. Спасатели, прибывшие на место, ликвидировали пожар. Пострадавших нет.