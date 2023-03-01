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Столтенберг про силове повернення Криму: Україна вирішить це сама

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 09:46

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість силового повернення Україною Криму, відзначивши, що війна повинна закінчитись за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови.

Про це генсек НАТО розповів у інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Журналістка підкреслила, що Альянс та особисто Столтенберг неодноразово наголошували на необхідності повернення України до міжнародно визнаних кордонів. Вона уточнила, чи означає це, що Україна має повернути Крим силою.

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Генсек відповів, що, зрештою, війна має закінчитися за столом переговорів, а потім українці повинні будуть вирішити, які умови переговорів для них прийнятні.

"Наше завдання - підтримати Україну, тому що ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб домогтися цього - надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї прийнятні", - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, США лишають за Україною рішення про конфігурацію майбутньої перемоги, однак чекають на встановлення "справедливого" та "стійкого" миру.

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Утім, за даними джерел, в адміністрації президента США досі переконані, що повернення Україною Криму є "червоною лінією" для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією. Але водночас у Байдена не заперечують право України відвоювати півострів. 

Теми: НАТОУкраїнаКрим
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