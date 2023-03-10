Зеленський розповів про ситуацію зі світлом у Харкові, Житомирі й Запоріжжі
Станом на вечір 10 березня ситуація з електропостачанням у Харкові та Житомирі все ще складна, але в Харківській області більшість споживачів вже зі світлом, у Києві відновлюють тепломережі, у Запоріжжі працюють над захистом енергосистеми.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Увесь день отримую доповіді про відновлення наших енергооб’єктів – об’єктів і мереж після російського терористичного нальоту.
Харків – усе ще багато абонентів відключено. У місті проблеми зі зв'язком. Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру. Всі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам. Дійсно героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад.
Харківська область – станом на вечір більшості споживачів постачання електрики поновлено.
Досі непросто у Житомирі. Хоча систему загалом збалансували, все ж можуть бути відключення. Енергетики працюють.
Запоріжжя – робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста.
Київ – тепломережі відновлюють".
Деталі: Президент подякував усім, хто залучений до відновлювальних робіт.
Він наголосив: "Українці сильні, коли дбають один про одного. Українці вільні, коли захищаються".
Передісторія:
- У ніч на 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.
- Внаслідок ракетних ударів Росії у ніч на 9 березня було пошкоджено об’єкти генерації та розподілу електроенергії у 8 регіонах України.
- У Запорізькій області 5 ракет влучили в об'єкт критичної інфраструктури. На Одещині та в Івано-Франківській області було влучання ракет в об’єкти енергетичної інфраструктури.
- Без світла, води й тепла опинився Харків, без опалення залишилися 40% жителів Києва, в Одесі та області були обмеження електропостачання. Крім того, через атаку "Шахедами" в Житомирі зупинили електротранспорт, місто залишилося без води.