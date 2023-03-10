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Зеленський розповів про ситуацію зі світлом у Харкові, Житомирі й Запоріжжі

Олена РощінаП'ятниця, 10 березня 2023, 19:47
Зеленський розповів про ситуацію зі світлом у Харкові, Житомирі й Запоріжжі
ЛЕП, фото ДТЕК

Станом на вечір 10 березня ситуація з електропостачанням у Харкові та Житомирі все ще складна, але в Харківській області більшість споживачів вже зі світлом, у Києві відновлюють тепломережі, у Запоріжжі працюють над захистом енергосистеми.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 

Пряма мова: "Увесь день отримую доповіді про відновлення наших енергооб’єктів – об’єктів і мереж після російського терористичного нальоту.

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Харків – усе ще багато абонентів відключено. У місті проблеми зі зв'язком. Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру. Всі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам. Дійсно героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад.

Харківська область – станом на вечір більшості споживачів постачання електрики поновлено. 

Досі непросто у Житомирі. Хоча систему загалом збалансували, все ж можуть бути відключення. Енергетики працюють.

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Запоріжжя – робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста.

Київ – тепломережі відновлюють". 

Деталі: Президент подякував усім, хто залучений до відновлювальних робіт. 

Він наголосив: "Українці сильні, коли дбають один про одного. Українці вільні, коли захищаються".  

Передісторія:

Теми: електроенергіяХарківЖитомирЗапоріжжя
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