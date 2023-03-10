Зеленський розповів про ситуацію зі світлом у Харкові, Житомирі й Запоріжжі

Станом на вечір 10 березня ситуація з електропостачанням у Харкові та Житомирі все ще складна, але в Харківській області більшість споживачів вже зі світлом, у Києві відновлюють тепломережі, у Запоріжжі працюють над захистом енергосистеми.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Увесь день отримую доповіді про відновлення наших енергооб’єктів – об’єктів і мереж після російського терористичного нальоту.

Харків – усе ще багато абонентів відключено. У місті проблеми зі зв'язком. Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру. Всі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам. Дійсно героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад.

Харківська область – станом на вечір більшості споживачів постачання електрики поновлено.

Досі непросто у Житомирі. Хоча систему загалом збалансували, все ж можуть бути відключення. Енергетики працюють.

Запоріжжя – робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста.

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Київ – тепломережі відновлюють".

Деталі: Президент подякував усім, хто залучений до відновлювальних робіт.

Він наголосив: "Українці сильні, коли дбають один про одного. Українці вільні, коли захищаються".

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