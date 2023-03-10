Зеленский рассказал о ситуации со светом в Харькове, Житомире и Запорожье
По состоянию на вечер 10 марта ситуация с электроснабжением в Харькове и Житомире все еще сложная, но в Харьковской области большинство потребителей уже со светом, в Киеве восстанавливают теплосети, в Запорожье работают над защитой энергосистемы
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "Весь день получаю доклады о восстановлении наших энергообъектов – объектов и сетей после российского террористического налета.
Харьков – все еще много абонентов отключено. В городе проблемы со связью. Удалось дать электричество на критическую инфраструктуру. Все службы работают, чтобы возобновить энергоснабжение потребителей. Действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад.
Харьковская область – по состоянию на вечер большинству потребителей поставки электричества восстановлены.
До сих пор непросто в Житомире. Хотя систему в целом сбалансировали, все же могут быть отключения. Энергетики работают.
Запорожье – делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города.
Киев – теплосети восстанавливают".
Детали: Президент поблагодарил всех, кто привлечен к восстановительным работам.
Он подчеркнул: "Украинцы сильны, когда заботятся друг о друге. Украинцы свободны, когда защищаются".
Предыстория:
- В ночь на 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.
- В результате ракетных ударов России в ночь на 9 марта были повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии в 8 регионах Украины.
- В Запорожской области 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры. В Одесской области и в Ивано-Франковской области было попадание ракет в объекты энергетической инфраструктуры.
- Без света, воды и тепла оказался Харьков, без отопления остались 40% жителей Киева, в Одессе и области были ограничения электроснабжения. Кроме того, из-за атаки "Шахедами" в Житомире остановили электротранспорт, город остался без воды.