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Зеленский рассказал о ситуации со светом в Харькове, Житомире и Запорожье

Елена РощинаПятница, 10 марта 2023, 20:47
Зеленский рассказал о ситуации со светом в Харькове, Житомире и Запорожье
ЛЭП, фото ДТЭК

По состоянию на вечер 10 марта ситуация с электроснабжением в Харькове и Житомире все еще сложная, но в Харьковской области большинство потребителей уже со светом, в Киеве восстанавливают теплосети, в Запорожье работают над защитой энергосистемы

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Весь день получаю доклады о восстановлении наших энергообъектов – объектов и сетей после российского террористического налета.

Харьков – все еще много абонентов отключено. В городе проблемы со связью. Удалось дать электричество на критическую инфраструктуру. Все службы работают, чтобы возобновить энергоснабжение потребителей. Действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад.

Харьковская область – по состоянию на вечер большинству потребителей поставки электричества восстановлены. 

До сих пор непросто в Житомире. Хотя систему в целом сбалансировали, все же могут быть отключения. Энергетики работают.

Запорожье – делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города.

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Киев – теплосети восстанавливают". 

Детали: Президент поблагодарил всех, кто привлечен к восстановительным работам. 

Он подчеркнул: "Украинцы сильны, когда заботятся друг о друге. Украинцы свободны, когда защищаются".

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Темы: электроэнергияХарьковЖитомирЗапорожье
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