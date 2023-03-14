Через Лавру Кирил написав скарги Папі та іншим християнам
Глава РПЦ Кирил Гундяєв поскаржився на Україну в різні інституції та міжнародні організації у зв'язку з тим, що заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із монастирем УПЦ МП і попросив священників і ченців покинути територію лаври до 29 березня.
Джерело: Новая газета з посиланням на цитати зі звернень Гундяєва, оприлюднені на офіційних сайтах РПЦ
Деталі: Повідомляється, що Кирил розіслав свої послання папі Римському Франциску, іншим лідерам християнського світу та главам низки міжнародних організацій. Зокрема, генсекам ООН та ОБСЄ, Верховному комісару з прав людини і навіть директору демонізованого російською пропагандою європейського Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).
За даними видання, Гундяєв, який з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну твердив про "братів" і "єдиний народ", раптом назвав українців окремим від російського народом.
Кирил також визнав існування в Україні законного державного керівництва, яке до того ж декларує "прихильність демократичним нормам, європейському шляху розвитку, дотриманню прав і свобод людини".
Гундяєв запевняє, що у вимозі до УПЦ МП покинути лавру немає "достатніх юридичних обґрунтувань".
Для довідки: Заповідник "Києво-Печерська лавра" є державною власністю. Але його культовими будівлями та іншим майном десятиліттями безкоштовно користувалася УПЦ МП.
У березні заповідник повідомив, що договір від 2013 року про безоплатне користування храмами релігійною організацією буде розірвано. УПЦ МП має покинути цю територію до 29 березня.
Комісія, яка працювала в Нижній же лаврі протягом двох останніх місяців, виявляла порушення умов договору про користування пам'ятками.
Зокрема, намісник лаври митрополит Павло Лебідь побудував на її території 36 неузгоджених із державою споруд, включно з власним особняком, і розвинув багатопрофільну комерційну діяльність.
Залишати територію Лаври священики і ченці УПЦ МП відмовляються.
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Передісторія:
- 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.
- У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на вул. Лаврській, 11 і Лаврській, 15 у Києві.
- УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".
- Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.
- У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі.
- Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.