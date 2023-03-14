Из-за Лавры Кирилл написал жалобы Папе и другим христианам
Глава РПЦ Кирилл Гундяев пожаловался на Украину в разные институции и международные организации в связи с тем, что заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с монастырем УПЦ МП и попросил священников и монахов покинуть территорию лавры до 29 марта.
Источник: Новая газета со ссылкой на цитаты из обращений Гундяева, обнародованные на официальных сайтах РПЦ
Детали: Сообщается, что Кирилл разослал свои послания папе Римскому Франциску, другим лидерам христианского мира и главам ряда международных организаций. В частности, генсекам ООН и ОБСЕ, Верховному комиссару по правам человека и даже директор демонизированного российской пропагандой европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДиПЧ).
По данным издания, Гундяев, который с момента полномасштабного российского вторжения в Украину твердил о "братьях" и "едином народе", вдруг назвал украинцев отдельным от русского народом.
Кирилл также признал существование в Украине законного государственного руководства, которое к тому же декларирует "приверженность демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека".
Гундяев уверяет, что в требовании к УПЦ МП покинуть лавру нет "достаточных юридических обоснований".
Для справки: Заповедник "Киево-Печерская лавра" является государственной собственностью. Но его культовыми зданиями и другим имуществом десятилетиями бесплатно пользовалась УПЦ МП.
В марте заповедник сообщил, что договор от 2013 года о бесплатном пользовании храмами религиозной организацией будет расторгнут. УПЦ МП должна покинуть эту территорию до 29 марта.
Комиссия, которая работала в Нижней же лавре на протяжении двух последних месяцев, выявляла нарушения условий договора о пользовании памятниками.
В частности, наместник лавры митрополит Павел Лебедь построил на ее территории 36 не согласованных с государством построек, включая собственный особняк, и развил многопрофильную коммерческую деятельность.
Покидать территорию Лавры священники и монахи УПЦ МП отказываются.
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Предыстория:
- 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут.
- В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на ул. Лаврской,11 и Лаврской, 15 в Киеве.
- УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет и выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта".
- Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.
- В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре.
- По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.