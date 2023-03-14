Из-за Лавры Кирилл написал жалобы Папе и другим христианам

Глава РПЦ Кирилл Гундяев пожаловался на Украину в разные институции и международные организации в связи с тем, что заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с монастырем УПЦ МП и попросил священников и монахов покинуть территорию лавры до 29 марта.

Источник: Новая газета со ссылкой на цитаты из обращений Гундяева, обнародованные на официальных сайтах РПЦ

Детали: Сообщается, что Кирилл разослал свои послания папе Римскому Франциску, другим лидерам христианского мира и главам ряда международных организаций. В частности, генсекам ООН и ОБСЕ, Верховному комиссару по правам человека и даже директор демонизированного российской пропагандой европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДиПЧ).

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По данным издания, Гундяев, который с момента полномасштабного российского вторжения в Украину твердил о "братьях" и "едином народе", вдруг назвал украинцев отдельным от русского народом.

Кирилл также признал существование в Украине законного государственного руководства, которое к тому же декларирует "приверженность демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека".

Гундяев уверяет, что в требовании к УПЦ МП покинуть лавру нет "достаточных юридических обоснований".

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Для справки: Заповедник "Киево-Печерская лавра" является государственной собственностью. Но его культовыми зданиями и другим имуществом десятилетиями бесплатно пользовалась УПЦ МП.

В марте заповедник сообщил, что договор от 2013 года о бесплатном пользовании храмами религиозной организацией будет расторгнут. УПЦ МП должна покинуть эту территорию до 29 марта.

Комиссия, которая работала в Нижней же лавре на протяжении двух последних месяцев, выявляла нарушения условий договора о пользовании памятниками.

В частности, наместник лавры митрополит Павел Лебедь построил на ее территории 36 не согласованных с государством построек, включая собственный особняк, и развил многопрофильную коммерческую деятельность.

Покидать территорию Лавры священники и монахи УПЦ МП отказываются.

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