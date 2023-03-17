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У Кремлі заявили, що рішення влади України щодо УПЦ МП виправдовує "спецоперацію"

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 березня 2023, 11:29
У Кремлі заявили, що рішення влади України щодо УПЦ МП виправдовує спецоперацію
ФОТО: GETTY IMAGES

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення української влади не продовжувати оренду території Києво-Печерської лаври для представників УПЦ МП "підтверджує правильність проведення спецоперації в Україні".

Джерело: Пєсков під час спілкування з журналістами 17 березня 

Пряма мова: "Київський режим ось цими незаконними діями, зазіханнями на церкву зайвий раз демонструє свій характер. Той самий характер, з яким ми боремося, і той самий характер, який ми повинні припинити в результаті цієї операції, що відбувається.

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Це зайвий раз доводить і показує, що все, що ми робимо, абсолютно правильно".

Деталі: Представник Путіна також обурився, що рішення України щодо заповідника, який належить державі, "не отримали належного засудження з боку світової спільноти".

Для довідки: Заповідник "Києво-Печерська лавра" є державною власністю. Але його культовими будівлями та іншим майном десятиліттями безкоштовно користувалася УПЦ МП.

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У березні заповідник повідомив, що договір від 2013 року про безоплатне користування храмами релігійною організацією буде розірвано. УПЦ МП має покинути цю територію до 29 березня.

Комісія, яка працювала в Нижній лаврі протягом двох останніх місяців, виявляла порушення умов договору про користування пам'ятками.

Зокрема, намісник лаври митрополит Павло Лебідь побудував на її території 36 неузгоджених із державою споруд, включно з власним особняком, і розвинув багатопрофільну комерційну діяльність. 

Залишати територію Лаври священики і ченці УПЦ МП відмовляються.

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Передісторія:

  • 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.
  • У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на вул. Лаврській, 11 і Лаврській, 15 у Києві.
  • УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".
  • Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.
  • У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі.
  • Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

Теми: УПЦ МПцеркварелігіявійна
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