У Кремлі заявили, що рішення влади України щодо УПЦ МП виправдовує "спецоперацію"

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення української влади не продовжувати оренду території Києво-Печерської лаври для представників УПЦ МП "підтверджує правильність проведення спецоперації в Україні".

Джерело: Пєсков під час спілкування з журналістами 17 березня

Пряма мова: "Київський режим ось цими незаконними діями, зазіханнями на церкву зайвий раз демонструє свій характер. Той самий характер, з яким ми боремося, і той самий характер, який ми повинні припинити в результаті цієї операції, що відбувається.

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Це зайвий раз доводить і показує, що все, що ми робимо, абсолютно правильно".

Деталі: Представник Путіна також обурився, що рішення України щодо заповідника, який належить державі, "не отримали належного засудження з боку світової спільноти".

Для довідки: Заповідник "Києво-Печерська лавра" є державною власністю. Але його культовими будівлями та іншим майном десятиліттями безкоштовно користувалася УПЦ МП.

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У березні заповідник повідомив, що договір від 2013 року про безоплатне користування храмами релігійною організацією буде розірвано. УПЦ МП має покинути цю територію до 29 березня.

Комісія, яка працювала в Нижній лаврі протягом двох останніх місяців, виявляла порушення умов договору про користування пам'ятками.

Зокрема, намісник лаври митрополит Павло Лебідь побудував на її території 36 неузгоджених із державою споруд, включно з власним особняком, і розвинув багатопрофільну комерційну діяльність.

Залишати територію Лаври священики і ченці УПЦ МП відмовляються.

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