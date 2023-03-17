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В Кремле заявили, что решение властей Украины об УПЦ МП оправдывает "спецоперацию"

Алена МазуренкоПятница, 17 марта 2023, 12:29
В Кремле заявили, что решение властей Украины об УПЦ МП оправдывает спецоперацию
ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение украинских властей не продлевать аренду территории Киево-Печерской лавры для представителей УПЦ МП "подтверждает правильность проведения спецоперации в Украине".

Источник: Песков во время общения с журналистами 17 марта

Прямая речь: "Киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который мы должны пресечь в результате этой происходящей операции.

Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем, абсолютно правильно".

Детали: Представитель Путина также возмутился, что решение Украины относительно заповедника, который принадлежит государству, "не получили должного осуждения со стороны мирового сообщества".

Для справки: Заповедник "Киево-Печерская лавра" является государственной собственностью. Но его культовыми зданиями и другим имуществом десятилетиями бесплатно пользовалась УПЦ МП.

В марте заповедник сообщил, что договор от 2013 года о бесплатном пользовании храмами религиозной организацией будет расторгнут. УПЦ МП должна покинуть эту территорию до 29 марта.

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Комиссия, которая работала в Нижней лавре на протяжении двух последних месяцев, выявляла нарушения условий договора о пользовании памятниками.

В частности, наместник лавры митрополит Павел Лебедь построил на ее территории 36 не согласованных с государством построек, включая собственный особняк, и развил многопрофильную коммерческую деятельность.  

Покидать территорию Лавры священники и монахи УПЦ МП отказываются.

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Предыстория:

  • 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут.
  • В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на ул. Лаврской,11 и Лаврской, 15 в Киеве.
  • УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет и выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта".
  • Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.
  • В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре.
  • По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

Темы: УПЦ МПцерковьрелигиявойна
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