В Кремле заявили, что решение властей Украины об УПЦ МП оправдывает "спецоперацию"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение украинских властей не продлевать аренду территории Киево-Печерской лавры для представителей УПЦ МП "подтверждает правильность проведения спецоперации в Украине".

Источник: Песков во время общения с журналистами 17 марта

Прямая речь: "Киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который мы должны пресечь в результате этой происходящей операции.

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Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем, абсолютно правильно".

Детали: Представитель Путина также возмутился, что решение Украины относительно заповедника, который принадлежит государству, "не получили должного осуждения со стороны мирового сообщества".

Для справки: Заповедник "Киево-Печерская лавра" является государственной собственностью. Но его культовыми зданиями и другим имуществом десятилетиями бесплатно пользовалась УПЦ МП.

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В марте заповедник сообщил, что договор от 2013 года о бесплатном пользовании храмами религиозной организацией будет расторгнут. УПЦ МП должна покинуть эту территорию до 29 марта.

Комиссия, которая работала в Нижней лавре на протяжении двух последних месяцев, выявляла нарушения условий договора о пользовании памятниками.

В частности, наместник лавры митрополит Павел Лебедь построил на ее территории 36 не согласованных с государством построек, включая собственный особняк, и развил многопрофильную коммерческую деятельность.

Покидать территорию Лавры священники и монахи УПЦ МП отказываются.

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