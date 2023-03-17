Американці запустили інший безпілотник у бік Чорного моря - ЗМІ
США направили новий розвідувальний безпілотник в бік анексованого Росією українського Криму. За даними сервісу Flightradar, RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 попрямував до Чорного моря.
Джерело: "Крим.Реалії"
Деталі: БПЛА зайшов в акваторію Чорного моря - кілька годин до цього він кружляв у повітряному просторі Румунії.
Повідомляється, що безпілотник злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія.
Довідково: RQ-4 Global Hawk - стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат (БПЛА). Апарат може патрулювати протягом 30 годин на висоті до 18000 метрів. Виробляється фірмою Northrop Grumman (США).
Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряних сил США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.
Передісторія:
- Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
- Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
- Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
- Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Військові США опублікували відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем.
- Наразі США проводять оцінку своїх операцій з безпілотниками після інциденту в Чорному морі – вивчають маршрути БПЛА та вирішують, як зменшити ризики конфліктів з російськими військовими у цьому регіоні.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що атаку на американський безпілотник було здійснено над частиною російської території, американці зовсім знахабніли, тому з ними не треба "церемонитись".
- Міністр оборони Росій Сергій Шойгу представив до держнагород льотчиків Су-27, які збили над Чорним морем американський безпілотник MQ-9 Reaper.