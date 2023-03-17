Американці запустили інший безпілотник у бік Чорного моря - ЗМІ

США направили новий розвідувальний безпілотник в бік анексованого Росією українського Криму. За даними сервісу Flightradar, RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 попрямував до Чорного моря.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: БПЛА зайшов в акваторію Чорного моря - кілька годин до цього він кружляв у повітряному просторі Румунії.

Повідомляється, що безпілотник злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія.

Довідково: RQ-4 Global Hawk - стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат (БПЛА). Апарат може патрулювати протягом 30 годин на висоті до 18000 метрів. Виробляється фірмою Northrop Grumman (США).

Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряних сил США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.

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