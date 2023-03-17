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Американцы запустили другой беспилотник в сторону Черного моря - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 17 марта 2023, 11:49
Американцы запустили другой беспилотник в сторону Черного моря - СМИ
RQ-4 Global Hawk, иллюстративное фото Getty Images

США направили новый разведывательный беспилотник в сторону аннексированного Россией украинского Крыма. По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 направился к Черному морю.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: БПЛА зашел в акваторию Черного моря - несколько часов до этого он кружил в воздушном пространстве Румынии.

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Сообщается, что беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания.

 

Справочно: RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Аппарат может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18000 метров. Производится фирмой Northrop Grumman (США).

Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы Военно-воздушных сил США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан военно-морским силам США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

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Предыстория:

  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
  • Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
  • Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем. Военные США опубликовали видео момента, когда российский истребитель Су-27 атакует американский дрон-разведчик Reaper над Черным морем.
  • В настоящее время США проводят оценку своих операций с беспилотниками после инцидента в Черном море – изучают маршруты БПЛА и решают, как уменьшить риски конфликтов с российскими военными в этом регионе.
  • Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака на американский беспилотник была осуществлена над частью российской территории, американцы совсем обнаглели, поэтому с ними не надо "церемониться".
  • Министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, которые сбили над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Темы: беспилотникиСШАЧерное моревойна
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