Американцы запустили другой беспилотник в сторону Черного моря - СМИ

США направили новый разведывательный беспилотник в сторону аннексированного Россией украинского Крыма. По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 направился к Черному морю.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: БПЛА зашел в акваторию Черного моря - несколько часов до этого он кружил в воздушном пространстве Румынии.

Сообщается, что беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания.

Справочно: RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Аппарат может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18000 метров. Производится фирмой Northrop Grumman (США).

Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы Военно-воздушных сил США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан военно-морским силам США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

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