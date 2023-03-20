Делегація УПЦ МП приїхала на Банкову: хочуть зустрітися з Зеленським

Члени синоду Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента "з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Джерело: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, стріми в Facebook

Деталі: Як свідчать стріми, які пресслужба УПЦ МП веде в соцмережі, церковники прибули з якимись документами, вони зазначили метою – зустрітися з главою держави.

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Як зазначив під час включення один із представників делегації, УПЦ МП наголошує на своїй патріотичності, а також церковники запевняють, що "підтримують ЗСУ та інші воєнізовані формування, які боронять Україну".

Представниці ОП, яка вийшла до делегації, церковники заявили, що не мають якогось письмового звернення, а хочуть особисто зустрітися із Зеленським.

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Оновлено: Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді" зазначив, що президент Зеленський не планує зустрічатися з делегацією синоду Української православної церкви Московського патріархату, оскільки вона не запланована.

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