Делегація УПЦ МП приїхала на Банкову: хочуть зустрітися з Зеленським
Члени синоду Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента "з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.
Джерело: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, стріми в Facebook
Деталі: Як свідчать стріми, які пресслужба УПЦ МП веде в соцмережі, церковники прибули з якимись документами, вони зазначили метою – зустрітися з главою держави.
Як зазначив під час включення один із представників делегації, УПЦ МП наголошує на своїй патріотичності, а також церковники запевняють, що "підтримують ЗСУ та інші воєнізовані формування, які боронять Україну".
Представниці ОП, яка вийшла до делегації, церковники заявили, що не мають якогось письмового звернення, а хочуть особисто зустрітися із Зеленським.
Оновлено: Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді" зазначив, що президент Зеленський не планує зустрічатися з делегацією синоду Української православної церкви Московського патріархату, оскільки вона не запланована.
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Передісторія:
- 10 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.
- У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на вул. Лаврській, 11 і Лаврській, 15 у Києві.
- УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".
- Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.
- У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі.
- Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.