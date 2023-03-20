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Делегация УПЦ МП приехала на Банковую: хотят встретиться с Зеленским

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 12:27
Делегация УПЦ МП приехала на Банковую: хотят встретиться с Зеленским
фото УПЦ МП

Члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием прибыли в Офис президента "с целью донести до руководства государства позицию УПЦ МП".

Источник: информационно-просветительский отдел УПЦ, стримы в Facebook

Детали: Как свидетельствуют стримы, которые пресс-служба УПЦ МП ведет в соцсети, церковники прибыли с какими-то документами, они отметили целью - встретиться с главой государства.

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Как отметил во время включения один из представителей делегации, УПЦ МП подчеркивает свою патриотичность, а также церковники уверяют, что "поддерживают ВСУ и другие военизированные формирования, которые защищают Украину".

Представительнице ОП, которая вышла к делегации, церковники заявили, что не имеют какого-то письменного обращения, а хотят лично встретиться с Зеленским.

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Обновлено: Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде" отметил, что президент Зеленский не планирует встречаться с делегацией синода Украинской православной церкви Московского патриархата, поскольку она не запланирована.

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Предыстория:

  • 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут.
  • В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.
  • УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет и выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта".
  • Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.
  • В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре.
  • По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

Темы: УПЦ МПЗеленский
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