Делегация УПЦ МП приехала на Банковую: хотят встретиться с Зеленским

Члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием прибыли в Офис президента "с целью донести до руководства государства позицию УПЦ МП".

Источник: информационно-просветительский отдел УПЦ, стримы в Facebook

Детали: Как свидетельствуют стримы, которые пресс-служба УПЦ МП ведет в соцсети, церковники прибыли с какими-то документами, они отметили целью - встретиться с главой государства.

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Как отметил во время включения один из представителей делегации, УПЦ МП подчеркивает свою патриотичность, а также церковники уверяют, что "поддерживают ВСУ и другие военизированные формирования, которые защищают Украину".

Представительнице ОП, которая вышла к делегации, церковники заявили, что не имеют какого-то письменного обращения, а хотят лично встретиться с Зеленским.

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Обновлено: Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде" отметил, что президент Зеленский не планирует встречаться с делегацией синода Украинской православной церкви Московского патриархата, поскольку она не запланирована.

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