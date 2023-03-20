У Зеленського немає в планах зустрічатися з делегацією УПЦ МП – прессекретар
Президент Володимир Зеленський не планує зустрічатися з делегацією синоду Української православної церкви Московського патріархату, натомість з представниками УПЦ МП зустрілися співробітники Офісу президента.
Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Никифорова: "У президента України на сьогодні не запланована зустріч із представниками УПЦ МП".
Деталі: За словами речника Зеленського, з делегацією священнослужителів зустрілися співробітники профільних департаментів Офісу президента, щоб отримати звернення, зареєструвати його та передати для подальшого розгляду.
Однак, як повідомив Никифоров, станом на зараз представники УПЦ МП відмовились передати своє звернення.
Нагадаємо: 20 березня члени синоду Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента "з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП".
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Передісторія:
- 10 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.
- У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на вул. Лаврській, 11 і Лаврській, 15 у Києві.
- УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".
- Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.
- У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі.
- Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.