У Зеленського немає в планах зустрічатися з делегацією УПЦ МП – прессекретар

Президент Володимир Зеленський не планує зустрічатися з делегацією синоду Української православної церкви Московського патріархату, натомість з представниками УПЦ МП зустрілися співробітники Офісу президента.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Никифорова: "У президента України на сьогодні не запланована зустріч із представниками УПЦ МП".

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Деталі: За словами речника Зеленського, з делегацією священнослужителів зустрілися співробітники профільних департаментів Офісу президента, щоб отримати звернення, зареєструвати його та передати для подальшого розгляду.

Однак, як повідомив Никифоров, станом на зараз представники УПЦ МП відмовились передати своє звернення.

Нагадаємо: 20 березня члени синоду Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента "з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП".

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