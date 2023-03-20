Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского нет в планах встречаться с делегацией УПЦ МП - пресс-секретарь

Понедельник, 20 марта 2023, 14:43
У Зеленского нет в планах встречаться с делегацией УПЦ МП - пресс-секретарь
Фото: УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский не планирует встречаться с делегацией синода Украинской православной церкви Московского патриархата, зато с представителями УПЦ МП встретились сотрудники Офиса президента.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Никифорова: "У президента Украины на сегодня не запланирована встреча с представителями УПЦ МП".

Детали: По словам представителя Зеленского, с делегацией священнослужителей встретились сотрудники профильных департаментов Офиса президента, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения.

Однако, как сообщил Никифоров, по состоянию на сейчас представители УПЦ МП отказались передать свое обращение.

Напомним: 20 марта Члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием прибыли в Офис президента "с целью донести до руководства государства позицию УПЦ МП".

Читайте также: "Коллаборанты в рясе"? Что ждет Украинскую православную церковь (не)Московского патриархата

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут.
  • В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.
  • УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет и выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта".
  • Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.
  • В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре.
  • По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

Темы: УПЦ МПцерковьЗеленский
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
УПЦ МП
Делегация УПЦ МП приехала на Банковую: хотят встретиться с Зеленским
Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение
Данилов о выселении УПЦ МП из Лавры: Не будет никакого насилия, но мы точно будем выполнять
Последние новости
22:03
Кулеба: ЮАР не сможет проигнорировать ордер на арест Путина
21:43
Армия РФ пытается взять Авдеевку в кольцо, но уже выдыхается – Силы обороны
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
Все новости...