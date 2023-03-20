У Зеленского нет в планах встречаться с делегацией УПЦ МП - пресс-секретарь

Президент Владимир Зеленский не планирует встречаться с делегацией синода Украинской православной церкви Московского патриархата, зато с представителями УПЦ МП встретились сотрудники Офиса президента.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Никифорова: "У президента Украины на сегодня не запланирована встреча с представителями УПЦ МП".

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Детали: По словам представителя Зеленского, с делегацией священнослужителей встретились сотрудники профильных департаментов Офиса президента, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения.

Однако, как сообщил Никифоров, по состоянию на сейчас представители УПЦ МП отказались передать свое обращение.

Напомним: 20 марта Члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием прибыли в Офис президента "с целью донести до руководства государства позицию УПЦ МП".

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