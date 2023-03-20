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Зеленський подякував канцлеру Австрії за підтримку спецтрибуналу щодо РФ

Понеділок, 20 березня 2023, 20:51

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Про це, як пише "Європейська правда", глави держав повідомили у Twitter.

Як зазначив Зеленський, у розмові з Негаммером він подякував Австрії за приєднання до групи країн, які підтримують створення спецтрибуналу щодо агресії Росії, та за гуманітарну підтримку України.

"Обговорили ключові напрями посилення допомоги, зокрема в лікуванні українців", – додав український президент.

Своєю чергою, Негаммер зазначив, що запевнив Зеленського в подальшій гуманітарній допомозі з боку Австрії.

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"Наразі, наприклад, понад 30 важкопоранених людей з України, особливо жінок і дітей, вже пройшли лікування в Австрії. Деякі з них вже повністю одужали і повернулися додому", – написав австрійський канцлер.

Він підкреслив, що Австрія як нейтральна країна "не може і не буде надавати військову підтримку".

Нагадаємо, Австрія минулого тижня оголосила про приєднання до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ставши 33-ім її членом.

Теми: АвстріяЗеленськийРосія
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