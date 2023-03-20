Зеленський подякував канцлеру Австрії за підтримку спецтрибуналу щодо РФ

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Про це, як пише "Європейська правда", глави держав повідомили у Twitter.

Як зазначив Зеленський, у розмові з Негаммером він подякував Австрії за приєднання до групи країн, які підтримують створення спецтрибуналу щодо агресії Росії, та за гуманітарну підтримку України.

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"Обговорили ключові напрями посилення допомоги, зокрема в лікуванні українців", – додав український президент.

Had a call with 🇦🇹 Chancellor @karlnehammer. Thanked for 🇦🇹’s accession to the Core Group on establishing Special Tribunal for Russian aggression & for humanitarian support for 🇺🇦. Discussed key areas of enhancing assistance, in particular in the medical treatment of Ukrainians. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2023

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Своєю чергою, Негаммер зазначив, що запевнив Зеленського в подальшій гуманітарній допомозі з боку Австрії.

"Наразі, наприклад, понад 30 важкопоранених людей з України, особливо жінок і дітей, вже пройшли лікування в Австрії. Деякі з них вже повністю одужали і повернулися додому", – написав австрійський канцлер.

Він підкреслив, що Австрія як нейтральна країна "не може і не буде надавати військову підтримку".

Österreich hat die Ukraine von Beginn an umfassend humanitär unterstützt und wird das auch weiterhin tun. Ich habe dem ukrainischen Präsidenten @ZelenskyyUa in einem Telefonat heute dazu weitere humanitäre Hilfe aus Österreich zugesichert. — Karl Nehammer (@karlnehammer) March 20, 2023

Нагадаємо, Австрія минулого тижня оголосила про приєднання до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ставши 33-ім її членом.