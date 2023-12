Зеленський подякував канцлеру Австрії за підтримку спецтрибуналу щодо РФ

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Про це, як пише "Європейська правда", глави держав повідомили у Twitter.

Як зазначив Зеленський, у розмові з Негаммером він подякував Австрії за приєднання до групи країн, які підтримують створення спецтрибуналу щодо агресії Росії, та за гуманітарну підтримку України.

"Обговорили ключові напрями посилення допомоги, зокрема в лікуванні українців", – додав український президент.

