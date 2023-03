Зеленский поблагодарил канцлера Австрии за поддержку спецтрибунала по РФ

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", главы государств сообщили в Twitter.

Как отметил Зеленский, в разговоре с Нехаммером он поблагодарил Австрию за присоединение к группе стран, которые поддерживают создание спецтрибунала по агрессии России, и за гуманитарную поддержку Украины.

"Обсудили ключевые направления усиления помощи, в частности в лечении украинцев", - добавил украинский президент.

