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Зеленський підписав закон про прозорі закупівлі в Міноборони

Ірина БалачукВівторок, 21 березня 2023, 13:14
Зеленський підписав закон про прозорі закупівлі в Міноборони
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон №8381 щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях. 

Джерело: картка законопроєкту на сайті ВР

Деталі: Повідомляється, що документ повернули з підписом від президента 21 березня.

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Передісторія: 

  • 24 лютого Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 8381 "Про внесення змін до закону "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях".
  • У січні розгорівся скандал щодо закупівель у Міноборони. Видання ZN.ua повідоммило, що Міноборони купує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
  • Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів. 
  • Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
  • Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.

Теми: законодавстводержзакупівліМіноборони
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