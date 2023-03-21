Зеленський підписав закон про прозорі закупівлі в Міноборони
Вівторок, 21 березня 2023, 14:14
Президент Володимир Зеленський підписав закон №8381 щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях.
Джерело: картка законопроєкту на сайті ВР
Деталі: Повідомляється, що документ повернули з підписом від президента 21 березня.
Передісторія:
- 24 лютого Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 8381 "Про внесення змін до закону "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях".
- У січні розгорівся скандал щодо закупівель у Міноборони. Видання ZN.ua повідоммило, що Міноборони купує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.
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