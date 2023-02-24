Оборонні закупівлі формуватимуть прозоро: Рада прийняла закон
П'ятниця, 24 лютого 2023, 13:44
Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 8381 "Про внесення змін до закону "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях".
Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, "ЦПК"
Деталі: "За" відповідне рішення проголосували 264 народних обранця.
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Законопроєкт пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.
Законопроєкт передбачає наступні строки для оприлюднення інформації про закупівлі Міноборони (з дати набуття чинності):
- протягом 30 днів – має бути створений модуль у Prozorro, який дозволить публікувати інформацію за одиницю продукції, а також підзаконні акти Кабміну, необхідні для реалізації закону;
- протягом 60 днів після створення модулю у Prozorro –- там мають бути опубліковані дані про ціни за одиницю продукції з договорів, які укладалися починаючи з 24 лютого 2022 року та були засекречені до цього;
- протягом 10 днів з моменту укладення договору – буде публікуватися інформація про нові закупівлі з або змінені договори.
В ЦПК пообіцяли проконтролювати оприлюднення ціни з кожного нетаємного контракту.
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Передісторія:
- Видання ZN.ua 21 січня повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.