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Оборонні закупівлі формуватимуть прозоро: Рада прийняла закон

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 лютого 2023, 13:44
Оборонні закупівлі формуватимуть прозоро: Рада прийняла закон
Фото: Getty Images

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 8381 "Про внесення змін до закону "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях".

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, "ЦПК"

Деталі: "За" відповідне рішення проголосували 264 народних обранця.

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Законопроєкт пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Законопроєкт передбачає наступні строки для оприлюднення інформації про закупівлі Міноборони (з дати набуття чинності):

  • протягом 30 днів – має бути створений модуль у Prozorro, який дозволить публікувати інформацію за одиницю продукції, а також підзаконні акти Кабміну, необхідні для реалізації закону;
  • протягом 60 днів після створення модулю у Prozorro  –- там мають бути опубліковані дані про ціни за одиницю продукції з договорів, які укладалися починаючи з 24 лютого 2022 року та були засекречені до цього;
  • протягом 10 днів з моменту укладення договору – буде публікуватися інформація про нові закупівлі з або змінені договори.

В ЦПК пообіцяли проконтролювати оприлюднення ціни з кожного нетаємного контракту.

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Теми: МіноборониВерховна Рададержзакупівлі
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